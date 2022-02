Trucco nude a 40 anni: gli errori da evitare per essere bella e luminosa

Il trucco nude a 40 anni è in o out? Assolutamente in, a patto di non commettere determinati piccoli errori!

Quando i segni del tempo cominciano a farsi più evidenti sul viso, noi donne cominciamo a usare più make up e una quantità maggiore di cosmetici coprenti nella speranza di minimizzare le imperfezioni. Purtroppo molto spesso si tratta di una mossa sbagliata!

Quando si comincia ad esagerare con il make up, infatti, il temuto “effetto mascherone” è dietro l’angolo. Inoltre, una scelta errata di prodotti cosmetici oppure un’applicazione inappropriata ci farà apparire di qualche anno più vecchie anziché più giovani!

Per evitare questa spiacevole evenienza, da una certa età in poi si dovrebbe optare per un trucco nude, in grado di rendere la pelle omogenea, compatta e luminosa.

Questo tipo di make up punta a diventare invisibile fondendosi completamente con la pelle. L’obiettivo è dare l’illusione di non indossare alcun tipo di make up o, al limite, lo stretto indispensabile.

Tutti gli errori da non commettere per un perfetto make up nude a 40 anni

Dal momento che il trucco nude si basa sull’utilizzo di un numero molto ristretto di cosmetici, è fondamentale capire come applicarli nella maniera corretta per ottenere il miglior risultato possibile.

Anche la scelta della texture e dei colori dei cosmetici utilizzati dovrà essere eseguita con la massima attenzione: in questo modo i risultati saranno estremamente naturali.

Non idratare la pelle

Non lo diremo mai abbastanza: la pelle matura va idratata in maniera costante, così da mantenere il più a lungo possibile elasticità, tono e compattezza.

L’idratazione della pelle appena prima dell’uso dei cosmetici sarà assolutamente fondamentale. In questo modo la pelle apparirà più compatta e setosa: una tela perfetta su cui lavorare.

Rimanere convinte che il primer sia inutile

Il primer è un prodotto cosmetico a base siliconica che crea una sottile pellicola sulla pelle. Questa pellicola è in grado di appianare le piccole cicatrici, rendere invisibili i pori dilatati e, inoltre, assicura una perfetta aderenza delle polveri alla pelle.

Dopo i 40 anni diventa assolutamente necessario introdurre questo prodotto nella propria routine di bellezza: i risultati si vedranno subito.

Rinunciare all’illuminante perché “fa troppo ragazzina”

Usare l’illuminante dopo i 40 è un po’ fuori luogo? Beh, dipende da come lo si usa. Se lo si applica nella maniera tradizionale, cioè come prodotto finale, si può correre il rischio di evidenziare i pori e le piccole increspature della pelle matura.

Bisogna quindi rinunciare a questo prodotto? Assolutamente no! Per assicurarci un incarnato estremamente luminoso ma senza strane “chiazze di luce”, il segreto è applicare un illuminante liquido prima del fondotinta.

Si potrà abbondare tranquillamente: con il fondotinta la luminosità verrà smorzata e resa più omogenea.

Scegliere il correttore sbagliato

Il correttore color pesca deve diventare un cosmetico immancabile nel nostro beauty kit. Si tratta del prodotto migliore per correggere le discromie provocate dalle occhiaie.

Riesce a neutralizzare le ombre del viso e a rendere più omogeneo l’incarnato. Da utilizzare con attenzione e in piccole quantità, preferendo un prodotto compatto e ad alta coprenza. Per un trucco nude (a 40 anni come a 20) non si può prescindere dal correttore.

Non impegnarsi nella scelta del fondotinta

Tra gli errori da evitare per un trucco nude a 40 anni c’è essere frettolose nella scelta del fondotinta. Per non sbagliare ci sono delle semplicissime regole da rispettare:

optare per fondotinta fluidi

evitare i fondotinta minerali o in polvere (a meno che non si abbia la pelle grassa)

scegliere un colore armonico con il nostro sottotono.

Non avere una beauty blender sempre a portata di mano

La beauty blender è la spugnetta di lattice di cui i make up artist professionisti non possono fare a meno. Per un trucco nude impeccabile è strettamente necessario imparare a usarla sempre e soprattutto nel modo giusto.

La beauty blender non va mai usata asciutta. Si deve immergere in acqua oppure lasciare sotto un getto di acqua tiepida per diversi secondi. Va poi strizzata molto bene e utilizzata per “spingere” il fondotinta sulla pelle. Vietato fare movimenti orizzontali: la spugnetta si usa solo tamponando.

Con questo sistema il fondotinta si fonderà perfettamente alla pelle e si eviteranno gli sgradevoli accumuli di prodotto che finiscono per rendere più evidenti le piccole rughe e fanno apparire la pelle più segnata.

Indurire il viso con colori sbagliati

Come è facile intuire, il segreto per un trucco nude a 40 anni è realizzare una base trucco impeccabile, naturale e luminosa.

Una volta realizzata una base perfetta sarà possibile utilizzare i cosmetici colorati per sottolineare i punti focali di un volto, cioè gli occhi, gli zigomi e la bocca.

Il consiglio è di puntare su colori neutri per il trucco occhi. L’ideale è lasciare la palpebra mobile molto chiara e creare una piccola ombra ben sfumata utilizzando colori non troppo scuri simili a quelli dell’incarnato. Molto meglio i marroni che i neri e i grigi: questi colori tendono a indurire l’espressione, facendola apparire più severa.

Per aprire lo sguardo il consiglio è di puntare tutto sul mascara in maniera da rendere le ciglia più lunghe, spesse ed evidenti.

Per quanto riguarda il blush si dovranno utilizzare colori non troppo lontani dal colore base della pelle. In questo modo non si creeranno chiaroscuri troppo marcati che potrebbero far apparire il viso più scavato anziché più giovane.

E le labbra? Sarà fondamentale attenuare il più possibile le piccole rughe del contorno labbra. L’ideale è utilizzare una crema effetto filler che renderà anche le labbra più piene e polpose senza alterarne la forma naturale. Per finire un rossetto chiaro, un lip balm o un burro cacao. Assolutamente da evitare le tinte labbra, che seccano moltissimo la mucosa delle labbra e la fanno apparire più tirata.