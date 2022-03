GF Vip, dopo la finale arriva la conferma: qualcuno aveva dubbi?

Dopo la finale del GF Vip 6, che ha rotto ogni record, è arrivata la conferma che tutti aspettavano di sapere ma qualcuno aveva ancora dubbi a riguardo?

Il GF Vip lunedì scorso ha mandato in onda la sua ultima puntata di questa lunghissima edizione, durata 6 mesi e battendo ogni record della storia del reality show di canale 5.

Il pubblico del piccolo schermo, durante la messa in onda della finale, ha avuto modo di poter eleggere il proprio vincitore e a trionfare è stata Jessica Selassié. La Princess aveva iniziato il suo percorso nella casa più spiata d’Italia un po’ in sordina, soprattutto se paragonata alle sue due sorelle Lucrezia e Clarissa, ma con il passare del tempo ha subito una vera e proprio evoluzione. Jessica ha imparato ad apprezzare di più su stessa e a comprendere che non deve annullare se stessa per le sue due sorelle ma che al mondo c’è spazio anche per lei e a volte deve imparare ad essere più egoista.

Il suo percorso è stato degnamente premiato ed ha vinto il montepremi finale però ci sorge spontaneo un dubbio: gli utenti della rete sono d’accordo o meno con il suo trionfo? C’è soltanto un modo per rispondere a questa domanda ed abbiamo trovato la soluzione lanciando un sondaggio sulla vittoria di Jessica Selassiè al GF Vip.

Sondaggio vincitore GF Vip 6: Jessica Selassiè ha meritato il primo post?

Subito dopo la vittoria di Jessica Selassiè al Grande Fratello Vip, ci siamo chiesti se il risultato fosse stato o meno condiviso con gli utenti della rete. Così abbiamo deciso di lanciare un sondaggio sui nostri canali social e il risultato non si è fatto attendere. Ovviamente prima di svelarvi il responso dei nostri lettori, è bene fare alcune importanti precisazioni a riguardo.

La prima è che questo sondaggio è stato redatto con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzare il loro giudizio. Inoltre il risultato è stato stilato facendo una media dei voti ricevuta, sia in positivo che in negativo, e in fondo a questo articolo trovate tutte le relative percentuali. Specificato questo, scopriamo subito che cosa hanno votato i nostri lettori.

Secondo chi ha preso parte al nostro sondaggio, Jessica Selassiè ha meritato la vittoria al Grande Fratello Vip sbaragliando senza alcun dubbio la concorrenza. Il giudizio degli utenti della rete e del pubblico del piccolo schermo schermo mai come questa volta coincide alla perfezione.

Il suo percorso nella casa più spiata d’Italia sembrerebbe aver messo d’accordo tutti: da timido bruco Jessica è riuscita a diventare una farfalla bellissima e non soltanto dal punto di vista estetica, la Selassié ha avuto modo di poter iniziare la storia d’amore più bella di tutte: quella con se stessa.