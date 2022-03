Miriana Trevisan e quel messaggio dopo sei mesi di GF Vip che spiazza

Miriana Trevisan lancia un bilancio del suo Grande Fratello Vip e svela la verità su un eventuale ritorno di fiamma con l’ex marito Pago.

Miriana Trevisan non è riuscita a conquistare la finalissima del Grande Fratello Vip 2021, ma è stata un’indiscussa protagonista del reality show. Nella casa di Cinecittà ha trascorso sei mesi nel corso dei quali si è mostrata in tutte le sue fragilità riuscendo, tuttavia, a riacquistare delle consapevolezze che aveva perso.

Nella casa aveva trovato anche l’amore con Biagio D’Anelli. Tuttavia, tornata alla realtà, Miriana ha deciso di mettere fine a quella storia non riuscendo a fidarsi totalmente di lui. Dopo essere tornata alla realtà e dopo aver assistito alla vittoria di Jessica Selassiè, con un lungo post pubblicato su Instagram, Miriana ha tracciato un bilancio del suo Grande Fratello.

Miriana Trevisan: “Il mio Grande Fratello Vip e la verità sul rapporto con Pago”

I sei mesi trascorsi nella casa del Grande Fratello Vip dove ha instaurato amicizie importanti come quella con Manila Nazzaro, Gianmaria Antinolfi e le sorelle Selassiè legandosi particolarmente a Lulù che nella casa ha trovato l’amore di Manuel Bortuzzo, resteranno per sempre nel cuore di Miriana Trevisan.

Per condividere con i fan le emozioni vissute nella casa, Miriana che a Verissimo si è lasciata andare ad una struggente confessione, ha pubblicato su Instagram un video e un lungo messaggio.

“6 mesi, 183 giorni, 49 puntate, 38 compagni di viaggio, 5 finalisti.

Questa avventura è stata per me, una rinascita,sopratutto personale.

Non finirò mai di ringraziare @alfosignorini per questa opportunità che mi ha nuovamente cambiato la vita; la rete @qui_mediaset e la produzione @grandefratellotv @endemolshineitaly; tutti gli autori, la redazione, i ragazzi della produzione, le maestranze tutte, per avermi accompagnato come una “sorella” in tutti questi mesi.

Ad @adrianavolpereal un grazie particolare da donna a donna, a @soniabrugi , a tutti i miei coinquilini che nel bene e nel male mi hanno insegnato qualcosa e non potrò mai dimenticare, mai. Ringrazio il pubblico, sovrano, per aver danzato in questa avventura con me SEMPRE!!!

A @pagoufficiale il papà di mio figlio, sempre presente; grazie per avermi sostenuta sempre, ed essere stato vicino al nostro bambino.

Un grazie anche a mio “fratello” @alessandro_duchetti , un amico indispensabile.

A tutti i miei veri amici che mi hanno sempre guardata e lo so che hanno sorriso perché sono stata per loro di compagnia.

GRAZIE a tutta la mia FAMIGLIA!!! Che in questi giorni ho voluto sempre riunita con me!

E grazie al mio meraviglioso staff, per l’attenzione nei miei confronti.

Vorrei nominare ancora tantissime persone ma è una lista davvero lunga, ma piano piano lo farò. Intanto dico grazie a chiunque abbia incrociato il mio sguardo, o che io abbia ascoltato da un altoparlante dentro la Grande Casa di Cinecittà a qualsiasi ora (“Miriana in confessionale”, “Miriana il microfono”, ancora riesco ad ascoltarvi in questi giorni..)

A tutte le fan page, ma quanti sieteeeee!!!?? Siete acqua pura nel deserto!! Vi voglio bene!

A tutti noi… perfettamente imperfetti, dico, non dimenticate mai Voi stessi, mai!”.

In un’intervista rilasciata a Casa Chi, poi, parlando di Pago, ha risposto a coloro che sognano un ritorno di fiamma: “Non è possibile. Siamo veramente fratello e sorella… Mi dispiace deludermi. E’ un amore incondizionato… siamo amici”.