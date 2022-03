Hai 50 anni e hai un invito a cena fuori? Ecco 5 outfit perfetti per te

Se hai (almeno) 50 anni, devi andare a cena fuori e sei a corto di idee sei nel posto giusto: ecco 5 outfit perfetti per te, che ti faranno anche sembrare più giovane.

Sappiamo bene che ad ogni età corrispondono degli outfit. Certo, fino a 30 anni scegliere cosa indossare in ogni occasione è più semplice, perchè ci sono meno “regole” da seguire, ma ormai abbiamo abbattuto il muro del “dopo i 40 anni alcuni indumenti non possono essere indossati mai”.

Davvero raggiunta una certa soglia vogliamo mettere al bando alcuni indumenti e regalarli a nostra figlia, dimenticandocene per sempre?

Ovviamente la risposta a questo quesito è no. Crescere, diventare adulte e, perchè no, anche “invecchiare” (non è il caso delle 50enni, sia chiaro) fa parte del naturale processo di vita e, anziché avere paura degli anni che passano, dovremmo imparare semplicemente a prenderci cura della nostra immagine, a saperla valorizzare ad ogni età ed a saper scegliere cosa indossare e come indossarlo per apparire al meglio, senza rinunciare a niente.

Quindi, detto ciò, ecco 5 outfit da scegliere dai 50 anni in poi per andare a cena fuori.

5 outfit da sfoggiare a 50 anni per andare a cena fuori

Hai 50 anni, sei stata invitata a cena e non sai cosa indossare? Ecco che arriviamo noi in tuo soccorso. Ovviamente i nostri sono solo consigli, poi sta a te decidere quale di questi look fa per te.

Ma, come dicevamo prima, ricordati sempre che non c’è nessun capo (tranne forse pochissimi) che non possa essere adattato alla tua età. Ecco quindi i 5 outfit che puoi sfoggiare a 50 anni per andare a cena fuori.

Se poi vuoi scoprire altri look trendy over 50, ne abbiamo creati altri per te partendo dalla borsa.

Pantaloni palazzo e look total black

I pantaloni palazzo sono sovrani di comodità, raffinatezza, eleganza. E, quando menzioniamo l’eleganza, sappiamo che il suo sinonimo è total black. Se unissimo i due stili?

Il risultato sarebbe un tripudio di ricercatezza. Quali scarpe ed accessori scegliere? Un tocco di colore ci vuole, per evitare l’effetto Morticia Addams. Possiamo quindi impreziosire il nostro look con gioielli dorati, oppure argentati, borsa e scarpe che richiamino la stessa nuance.

Ecco così un outfit perfetto per andare a cena a 50 anni, essere chic senza però rinunciare alla comodità. Cosa c’è di meglio?

Gonna midi colorata e maglia monocolore

Ti diciamo subito una cosa, questo è un look che ti farà sembrare anche più giovane. Il tocco di colore ti toglie già almeno 10 anni dalla carta di identità e ti dà un’aria più fresca. La gonna midi, poi, te ne toglie almeno altri 5 ed il risultato è che sembrerai quasi una ragazzina, ma preserverai comunque il fascino propri della tua età.

A questo punto diverse strade ti si aprono davanti agli occhi per quanto riguarda la scelta del colore della maglia. Se vuoi dare un tocco di classe, scegline una tutta nera oppure tutta bianca, se vuoi essere più sensuale, prediligi un bel rosso fuoco, altrimenti se vuoi avere un’immagine casual – chic indossa una bella maglia di un colore acceso, oppure pastello (rosa chiaro, celeste, ma anche gialla e così via).

Fantasia animalier

Abbattiamo finalmente un tabù: non è assolutamente vietato indossare fantasie animalier a 50 anni. Del resto, l’età è un numero e, come tale, vale sempre la regola del “ho gli anni che mi sento addosso”.

Quindi, come dicevamo prima, perchè dover rinunciare a vestirsi in un certo modo dopo gli anta? Infatti non lo faremo. Ma come indossare l’animalier? Scegli solo un capo di questa fantasia (che sia una gonna, un pantalone, una maglia va benissimo) e poi scegline altri monocolore.

Questa regola vale anche a 30 anni e serve per non cadere nell’eccesso: viviamo pur sempre in città, non nella savana.

Per l’altro colore, puoi scegliere liberamente in base al gusto, ma dipende anche dalla fantasia animalier. Ad esempio con il leopardato ed il tigrato stanno benissimo beige e marrone, con lo zebrato il bianco ed il nero, mentre con pitonato il grigio è perfetto.

Caftano lungo e sandali bassi

Precisiamo subito che questo indumento sta bene nelle stagioni calde, quindi in estate è perfetto. Scegli quindi un bel caftano lungo fino alle caviglie, magari monocolore oppure con una fantasia semplice – se eccedi con i colori passerai dall’essere chic al sembrare hippie in mezzo secondo – indossa una bella cintura a vita alta e dei sandali bassi.

Farai l’effetto “donna del deserto – boho” misteriosa, intrigante, sensuale e sarai comunque raffinata.

Jumpsuit e tacchi a spillo

Vuoi sentirti sexy ed irresistibile? Questo è il look che fa per te. E no, non devi indossare necessariamente una tuta tutta nera: gioca con i colori (ma prediligi il mono colore comunque).

Sì a jumpuit rosse, rosa, celesti, magari da abbinare a sandali con tacco a spillo – ma anche décolleté di questi tempi – dorate che danno un tocco di luce a tutta la figura.