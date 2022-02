Look trendy over 50? Dipende tutto dalla borsa giusta!

Look trendy over 50? Sei sulla guida di stile che fa per te! Ecco tutti i segreti per creare outfit di tendenza che valorizzino la tua silhouette over 50. Un piccolo indizio? Scegliere sempre la borsa giusta! Scopri come fare su questa guida di stile targata CheDonna!

Vi è mai capitato di osservare il vostro guardaroba per ore alla ricerca dell’outfit perfetto senza però riuscire a creare il look giusto? E allora avete pensato: “nulla di ciò che ho mi racconta”. Esatto, perché noi cambiamo! Cambia il nostro corpo, il nostro gusto in fatto di fashion, e in senso più generale cambiamo noi stesse. Gli anni passano e attraversiamo dei continui stravolgimenti interiori che a volte ci fanno tremare perché non riconosciamo più ciò che eravamo e non sappiamo ciò che saremo in futuro. A questo punto la moda ci aiuta: andiamo nel nostro negozio preferito e scegliamo i capi che ci sembrano più giusti per noi. Una volta arrivati a casa saranno proprio gli abiti appena acquistati che ci renderanno le idee più chiare: abbiamo appena capito che siamo cambiate attraverso la scelta dei nuovi vestiti! Nulla di preoccupante, succede a tutte e a tutte le età! Ma come scegliere gli outfit giusti se abbiamo appena sfiorato la soglia dei “50” e dentro di noi ne sentiamo 18? Mostrando sempre noi stesse, ma con qualche regola di stile da seguire attentamente per non rischiare di dimostrare più anni di quelli che abbiamo. La prima? Scegliere la borsa giusta! Ecco la guida di stile targata CheDonna su come creare look trendy over 50!

Esistono dei capi che conferiscono aspetti diversi alla nostra fisicità se indossati in determinati periodi. Mi spiego meglio.

Avete mai avuto la sensazione che un determinato capo su di voi abbia un effetto e su una vostra amica ne abbia un altro? Esatto! Perché ogni fisicità è differente l’una dall’altra, e comunichiamo caratteristiche diverse attraverso i nostri look. Per questo dobbiamo sempre essere originali e uniche, soprattutto se abbiamo più di 50 anni!

Perché lo stile è una prerogativa importantissima di una donna, a qualunque età!

E allora come fare a creare dei look trendy over 50?

Look trendy over 50: borse grandi e morbide e colori pastello sempre con te!

Un tocco di colore valorizzerà il tuo volto e la tua silhouette a qualunque età!

Entriamo nel vivo di questa guida di stile e vediamo i segreti per costruire look trendy over 50:

borsa shopping : le borse piccole e rigide conferiscono a chi le indossa un non so che di classico e serio. Se a indossarla è una donna giovane, l’effetto che darà sarà proprio di serietà e saggezza. Se ad indossarla è invece una donna “matura” l’effetto invecchiamento è dietro l’angolo. Quindi cosa fare? Sempre meglio optare borse grandi modello shopping bag da portare a mano, oppure borse colorate da indossare a tracolla.

: le borse piccole e rigide conferiscono a chi le indossa un non so che di classico e serio. Se a indossarla è una donna giovane, l’effetto che darà sarà proprio di serietà e saggezza. Se ad indossarla è invece una donna “matura” l’effetto invecchiamento è dietro l’angolo. Quindi cosa fare? Sempre meglio optare borse grandi modello shopping bag da portare a mano, oppure borse colorate da indossare a tracolla. colori pastello: la seconda regola fondamentale dei look over 50 è la scelta dei colori pastello. Outfit total black o total grey sono elegantissimi, ma se i capi nello specifico sono classici, come tailleur o completi formali, corriamo il rischio di dimostrare più anni di quelli che realmente abbiamo. Come risolvere il problema? Utilizzando nei nostri look capi colorati. Ad esempio? Un maglioncino corallo sopra una camicia bianca e un pantalone nero è un perfetto look da ufficio. Trendy ma serio!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna che ha visto come protagonista i look trendy over 50!

Se vi è piaciuta questa guida di stile, non potete far altro che aspettare la prossima! Stile e divertimento assicurati!