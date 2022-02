La dieta di febbraio: ecco cosa portare a tavola in questo mese

Ecco cosa mangiare a febbraio: scopriamo la dieta ideale di questo mese invernale e cosa portare in tavola.

Febbraio è un mese ideale per iniziare a depurarsi in vista della primavera. Siamo ancora nel pieno dell’inverno e anche se le giornate piano piano hanno ricominciato ad allungarsi il clima è ancora molto rigido e questo spesso ci porta a voler consumare cibi più calorici.

Con il freddo infatti è normale avvertire il bisogno di introdurre alimenti più ricchi di grassi o di zuccheri. Insomma si avverte anche l’esigenza di mangiare di più rispetto all’estate quando invece fa caldo e l’organismo richiede meno calorie.

Ma cosa è bene portare in tavola a febbraio? Quali sono gli alimenti giusti da consumare nel penultimo mese d’inverno, quello che lascia poi spazio a marzo il mese in cui inizia la primavera? Scopriamolo.

Ecco cosa mangiare con la dieta di febbraio

Con la dieta di febbraio possiamo iniziare a depurarci e dimagrire in vista della prossima stagione primaverile. Il momento ideale per liberarci dalle tossine e rimetterci in forma in vista del clima più mite.

In questo periodo di transizione il nostro organismo deve riadattarsi ai ritmi infatti ci stiamo già riabituando piano piano alle giornate più lunghe ma al tempo stesso ancora dobbiamo fare i conti con il freddo. Insomma un periodo strano in cui anche la dieta deve adeguarsi.

Per perdere qualche chilo e per eliminare le tossine dobbiamo partire allora dal mettere in tavola alimenti ricchi di vitamine e sali minerali, cibi di stagione come frutta e verdura di questo periodo.

Il segreto è infatti scegliere sempre prodotti di stagione e meglio ancora se biologici e a chilometro zero. Durante il periodo invernale le nostre difese immunitarie sono messe a dura prova.

Raffreddori, malanni di stagione il tutto unito allo stress provocano nell’organismo un disequilibrio ecco perché è bene correre ai ripari partendo dalla tavola con prodotti di stagione.

Tra la frutta di febbraio possiamo ancora consumare gli agrumi come arance, mandarini, clementine, pompelmi, e poi ancora i kiwi ricchissimi di vitamina C, ma anche mele e pere. Non dimentichiamo nemmeno i limoni che svolgono un’azione disinfettante e antiossidante. Non solo, hanno anche una funzione digestiva e antinfiammatoria.

Le mele invece apportano acqua, fibre, minerali e vitamine, specie la buccia è ricca di tali sostanze quindi lavandole in maniera accurata, servendosi ad esempio del bicarbonato, possiamo consumarle intere. Le mele depurano l’organismo, aiutano il fegato, tengono basso il colesterolo e proteggono il cuore.

E ora vediamo quali sono le verdure da consumare a febbraio. Oltre ai cavoli, tipici di questo periodo, troviamo anche i finocchi, il radicchio, le barbabietole, gli spinaci, i carciofi e le cicorie.

Quando si parla di cavoli intendiamo, oltre al cavolfiore, anche la verza, i cavoletti di Bruxelles, i broccoli, insomma tutto ciò che fa parte della famiglia delle crucifere.

Ecco una giornata tipo per la dieta del mese di febbraio. Non dimentichiamo di inserire quanto più possibile i prodotti di questo periodo.

LEGGI ANCHE -> Dieta d’inverno: ecco cosa mangiare per mantenersi in forma e sani

A colazione una tazza di latte scremato (o uno yogurt magro) con due o tre biscotti integrali o due fette biscottate con un cucchiaino di marmellata di agrumi o di miele o 30-40 grammi di cereali e un caffè. A metà mattina uno spuntino con un frutto di stagione come una mela, una pera, due kiwi o un pompelmo.

A pranzo o due uova con un contorno e una fetta di pane, altrimenti una porzione di carne bianca, circa 150 grammi o 150-200 grammi di pesce, il tutto da accompagnare con verdure e una fetta di pane. Altrimenti si può optare per un piatto di pasta da circa 80 grammi condita con le verdure oppure una porzione di legumi circa 80 grammi abbinati con una porzione di cereali o due fette di pane integrale abbrustolito e verdure, o una porzione di bresaola circa 60-70 grammi verdure e pane.

A metà pomeriggio un’arancia o due mandarini, altrimenti uno yogurt con una manciata di frutta secca. A cena possiamo optare a seconda di quello che abbiamo consumato a pranzo e senza ripeterci, o per un piatto di carne o di pesce o altrimenti di legumi. Ricordiamo sempre di portare a tavola le verdure di stagione come contorno.

LEGGI ANCHE -> Senso di colpa nemico della dieta: ecco come combatterlo

Non dimentichiamo che prima di intraprendere una dieta è sempre bene rivolgersi ad un nutrizionista che saprà consigliarci al meglio anche in base al nostro stato di salute. È dunque estremamente sconsigliato iniziare una dieta fai da te.