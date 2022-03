Ripieni e buonissimi, questi totani non possono mancare sulla nostra tavola

Un secondo piatto delicato ma intenso, buono anche per condire un piatto di pasta, i totani ripieni con il tonno ci conquisteranno.

Quando c’è una materia prima eccellente, non abbiamo bisogno di grandi lavorazioni. Questo è un secondo piatto che possiamo preparare in pochi minuti, anche in anticipo, e cucinare anche in occasioni importanti.

I totani ripieni con il tonno sono un piacere leggerissimo, buon anche per condire la pasta.

Totani ripieni, vanno bene anche quelli surgelati

Per questa ricetta possiamo utilizzare anche i totani surgelati. Tiriamoli fuori dal freezer, poi lasciamoli scongelare in frigorifero e infine sciacquiamoli sotto l’acqua corrente fredda. Prima di riempirli asciughiamoli con carta assorbente da cucina per eliminare l’acqua in eccesso che potrebbe riuscire durante la cottura.

Ingredienti:

16 totani medi

3 scatolette tonno al naturale

2 uova

3 cucchiai di parmigiano grattugiato

2 fette di pancarrè senza crosta

1 mazzetti di prezzemolo fresco

latte q.b.

4 cucchiai di olio d’oliva extra vergine

2 spicchi aglio

300 ml polpa di pomodoro

1 peperoncino fresco

1/2 bicchiere vino bianco secco

sale q.b.

Preparazione:

Cominciamo a pulire i totani separando la testa dal corpo. Poi eliminiamo le interiora, l’osso centrale e la pelle. Infine laviamo bene i totani sotto acqua corrente.

Tagliamo i tentacoli e mettiamoli a bollire per 2 minuti in una pentola con acqua leggermente salata. Scoliamoli e tritiamoli molto finemente con un coltello, poi teniamo da parte.

Passiamo alla farcia dei totani. In una ciotola mescoliamo il tonno ben sgocciolato, il parmigiano grattugiato, un po’ di prezzemolo fresco tritato, le uova leggermente sbattute. Poi aggiungiamo anche il pancarré, già spezzettato e ammollato in una ciotolina con un po’ di latte, strizzato bene. Infine uniamo anche i tentacoli tritati ed un pizzico di sale. Mescoliamo tutto per ottenere un impasto compatto e ben amalgamato.

Con una una sac-à-poche oppure solo un cucchiaio riempiamo i totani lasciando libero circa 1 centimetro dal bordo, senza schiacciare troppo il ripieno all’interno. Quando abbiamo completato l’operazione chiudiamo con uno stuzzicadenti infilato nel bordo rimasto vuoto.

Poi prepariamo un trito con i due spicchi di aglio e il peperoncino a vostro gusto. Mettiamolo a scaldare in 4 cucchiai di olio extravergine d’oliva dentro ad una una padella grande che possa contenere tutti i totani ripieni.

Quando inizia a soffriggere aggiungiamo la polpa di pomodoro (oppure in estate dei pomodori pachino freschi tagliati a dadini). Lasciamo andare un paio di minuti, poi sfumate con il vino bianco e facciamo cuocere la salsa per altri minuti.

Appoggiamo nella padella i totani e abbassate la fiamma. Copriamo e lasciamo cuocere per 15 minuti a fiamma bassa. Infine assaggiamo la salsa e regoliamo eventualmente di sale, spolverizzando con abbondante prezzemolo fresco tritato al momento.