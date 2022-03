È stata una delle concorrenti più amate di Amici: ecco com’è oggi

By

È stata una delle più amate concorrenti del talent show Amici. Ecco com’è oggi e che cosa fa la talentuosa cantante.

È stata una delle stelle di Amici, nonché una delle concorrenti più amate del programma. Ma che fine ha fatto?

Stiamo parlando della bravissima Marta Gerbi, che ha preso parte alla seconda edizione di Amici nell’ormai lontano 2002.

Classe 1984, Marta Gerbi è nata a Torino ma è cresciuta a Roma. La sua passione per la musica l’ha accompagnata fin dai primi anni di vita. Quando era ancora una bambina, infatti, ha iniziato a prendere lezioni di pianoforte e canto e ha capito subito che quella sarebbe stata la sua strada.

Al termine del talent di Maria de Filippi (nel quale di è classificata settima) Marta ha continuato a calcare i palcoscenici della TV Italiana. Tra le altre cose, ha preso parte come cantante (e anche come ballerina) a programmi di punta come Buona domenica e Maurizio Costanzo Show.

Dopo aver recitato e cantato nel musical Footloose, Marta ha tenuto vari concerti in tutta Italia e si è laureata (non si sa in cosa, data la sua usuale riservatezza) presso l’Università di Roma Tor Vergata.

Oggi Marta è una richiestissima vocal trainer e ha recentemente svolto proprio questa mansione ad Amici.

La stessa Maria De Filippi ha ricordato gli esordi della Garbi in una intervista rilasciata a Mara Venier, spiegando anche che il grande talento della ragazza l’ha spinta a sceglierla come coach per i ragazzi di Amici (che è in procinto di partire, anche quest’anno, con le puntate serali).

“Quest’anno mi è capitata una cosa”, ha esordito la De Filippi nell’intervista avvenuta nell’ottobre 2020. “Sai che chiami i coach per insegnare ai ragazzi? A un certo punto arriva una ragazza incinta. Mi dicono: ‘Guarda c’è questa coach che è brava, ma tu la conosci perché ha fatto Amici’. Si chiama Marta Gerbi. Questa aveva fatto amici tanti, tanti anni prima. Me la ricordavo, quando l’ho vista era incinta. Mi ha spiegato che insegna canto ai ragazzi. Io ero molto contenta. Ha lavorato con me e mi ha fatto molto piacere. È tornata dove era partita e mi ha fatto veramente piacere”.

Nonostante le costanti apparizioni in TV, Marta tiene molto alla sua privacy e pubblica pochissimo della sua vita privata sui social. Si sa però che è sposata con il chitarrista Astor Mortis, che suona nelle band Frank sent us e KMK. Attualmente, inoltre, Marta dedica molto tempo alla sua baby figlioletta, che ha chiamato Lelia.