Pelle più giovane in una settimana? Si può! Ecco cosa fare

Per una pelle più giovane in poco tempo basta semplicemente seguire alcune facili regole. Scopriamole insieme.

La tua pelle può essere stata esposta al sole troppo a lungo, ma non è mai tardi per rimediare. C’è sempre tempo per rivitalizzare il tuo organo più grande e donargli un aspetto più giovane.

Questo però richiederà più che spalmare una crema idratante dopo la doccia, ma è un buon inizio! Prendersi veramente cura della propria pelle implica un approccio sia interno che esterno.

Pelle più giovane: cosa fare per mantenerla tale

Scegliere gli alimenti giusti da mangiare e i prodotti migliori da mettere sul tuo corpo è fondamentale per invertire i danni della tua pelle.

Ti presentiamo quindi alcuni semplici accorgimenti che puoi iniziare a seguire per ringiovanire la tua pelle e mantenerla tale.

Adotta buone abitudini salutari

Un sonno adeguato, l’esercizio quotidiano e un’esposizione limitata alla luce del sole sono tutti elementi essenziali per mantenere e migliorare la salute della pelle. E’ essenziale anche lavarsi il viso due volte al giorno con acqua calda e sapone per rimuovere il make up e lo sporco.

Infatti, l’acqua calda apre i pori e un sapone delicato elimina la sporcizia e il grasso in eccesso che possono ostruire i pori e opacizzare la pelle.

Soprattutto, mangiare più sano darà alla tua pelle tutti i nutrienti di cui ha bisogno per brillare ed essere ben nutrita.

Prediligi “l’arancione”

Stiamo ovviamente parlando di alimenti. Le verdure di colore arancione, come le carote e le zucche, così come il salmone possono fare miracoli grazie al loro contenuto di vitamina A.

La vitamina A è uno dei componenti fondamentali di molti prodotti anti-invecchiamento in quanto inibisce la degradazione del collagene. Mangiare cibi ricchi di vitamina A è la soluzione migliore per rendere la tua pelle lucida e brillante.

Buttati sui grassi buoni

Il salmone può darti una doppia dose di benefici per la pelle con i suoi acidi grassi omega 3, che aiutano a mantenere la pelle elastica e a diminuire l’infiammazione. Questo grasso idratante si trova anche nei semi di lino e nelle noci.

Elimina l’alcol

L’alcol è molto disidratante, il che rende la tua pelle più propensa a rughe, pieghe e perdita di elasticità. Mi dispiace dovertelo dire, ma anche la caffeina fa la stessa cosa. Cerca almeno di limitare in modo graduale la tua assunzione se vuoi una pelle più giovane.