Emma Marrone in bianco e nero: la foto che ha incantato tutti

Emma Marrone lascia senza parole i fan pubblicando sui social una foto in bianco e nero: lo scatto che ha incantato tutti.

Sulla scena musicale da più di dieci anni, Emma Marrone non smette mai di stupire i fan che, dopo averla amata come allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi, hanno continuato a seguirla festeggiando con lei per ogni traguardo. Cantante affermata, Emma, in questi anni, non si è fatta mancare niente.

La cantante, infatti, nell’ultimo periodo, senza mai abbandonare la musica, il suo primo amore, si è tuffata in nuove avventura. La cantante salentina ha accettato la corte di Gabriele Muccino recitando prima del film “Gli anni più belli” e nella serie “A casa tutti bene”. Sempre bellissima, Emma ha cambiato anche tante volte look, ma con l’ultima foto pubblicata su Instagram ha portato a casa migliaia di like e complimenti.

Emma Marrone bellissima nella foto in bianco e nero: web in tilt

Per Emma è un periodo magico professionalmente parlando. Conclusi i vari impegni recitativi, la cantante salentina è tornata alla musica partecipando al Festival di Sanremo 2022 con il brano Ogni volta è così, classificandosi sesta al termine della manifestazione. Emma che è stata anche ospite dell’ultima puntata di C’è posta per te di cui sono state svelate cinque curiosità al pubblico, è sempre molto presente sui social e per la gioia dei suoi fan ha pubblicato la foto che vedete qui in basso.

“Che bella che sei”, scrive una ragazza. “Sei straordinaria”, aggiunge un’altra. E ancora: “Sei stupenda”, “Sei di una bellezza incredibile”. “Sei sempre più bella, unica e speciale”. Con i suoi 5,4 milioni di followers, Emma è tra le artiste italiane più seguite su Instagram. Il numero dei suoi followers supera anche quello di Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin che, in quel di Los Angeles, si è mostrata in dolce e piacevole compagnia.

Pur essendo amatissima, Emma è ancora ufficialmente single. Parlando d’amore, ai microfoni di Maria De Filippi che l’ha intervistata per D di Repubblica, ha dichiarato: “Una casa ce l’ho. Una famiglia pure. Sono una ragazza in gamba. Mi basta un fidanzato sano di mente e siamo a posto”.