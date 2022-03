5 capi low cost molto versatili di cui ti innamorerai a prima vista

Vuoi essere alla moda, ma senza spendere un capitale? Ecco 5 capi low cost di cui ti innamorerai a prima vista.

L’amore a prima vista esiste eccome. No, non nella vita sentimentale, nella moda. Quante volte ti capita di girare per le vie del centro della tua città (oppure di navigare su internet, dati gli innumerevoli e – commerce che ormai esistono), di vedere abiti, maglie, gonne, pantaloni, accessori e di avere un colpo di fulmine?

Ma quante volte ti capita di guardare poi l’etichetta e di desistere dall’acquistarli per via del prezzo troppo elevato? Allora torni a casa (oppure se ci sei già, ci resti), triste, sconsolata, insoddisfatta, con la voglia di tornare a guardare il tuo amato, ma la consapevolezza che più di vedere non potrai fare.

Ebbene sì, soprattutto alle fashion lovers, che fanno della moda il loro pane quotidiano, purtroppo capita più spesso di quanto si pensi.

Se anche a te è successo, ti diamo una buona notizia: moda non significa necessariamente costi elevatissimi. Puoi essere trendy anche senza sborsare cifre astronomiche e non devi per forza rinunciare a fare shopping se non vuoi spendere tanto.

Forse in questa lista non ci sarà il tuo “love at first sight” che hai dovuto abbandonare in quella vetrina tempo fa, ma ci sono 5 capi low cost trendy, molto versatili, adatti a tutte le occasioni, che non saranno lui, ma potranno sostituirlo tranquillamente.

5 capi low cost alla moda

Premettiamo subito una cosa: la moda low cost non è la “sorella sfigata” della moda. Sono semplicemente due modi diversi di fare shopping, ma un capo meno costoso non essere necessariamente inferiore in termini di qualità, nè tantomeno di stile.

Alcuni abiti economici sono trendy esattamente quanto i loro parenti di lusso. Ecco quindi 5 capi low cost che abbiamo selezionato soprattutto per la loro versatilità.

Tubino corto nero

Questo vestito acquistabile su Le Style De Paris a soli 21,50 euro, è un capo davvero unico nel suo genere.

Può essere elegante, regala charme a chi lo indossa ed il suo scollo è estremamente sexy. La vestibilità fa in modo che si adatti perfettamente al corpo della donna che lo indossa, mettendo in risalto le sue forme, quindi è consigliabile soprattutto se hai il cosiddetto fisico a clessidra.

In ogni caso, questo tubino può essere adatto per feste, party, cocktail party, branch e cerimonie.

Abito a coste

Questo abito a coste – acquistabile su Shein a soli 21,49 euro – si può adattare perfettamente ad ogni occasione. Puoi utilizzarlo nel weekend per andare a pranzo fuori con le tue amiche, ma anche per uscire di sera, magari con una giacca di pelle e delle scarpe con il tacco a spillo.

Per questa primavera questo è il capo perfetto: è ottimo per questa temperatura mite.

Abito in maglia

Questo abito – acquistabile su Shein a soli 16 euro – è perfetto soprattutto se indossato con una cintura in vita (rigorosamente alta).

Cappello – rigorosamente il cosiddetto cawboy hat – stivali camperos e sei pronta per uscire in stile Far West.

Abito a matita

Quest’abito a matita che puoi trovare su Shein a 26 euro con nodo e cerniera, può essere elegante, ma anche casual.

Possiamo indossarlo per una riunione importante, ma anche per una cena, oppure un aperitivo. Tutto sta nello scegliere gli accessori giusti.

Se vuoi un look raffinato, dovresti prediligere borsa e scarpe nere, altrimenti puoi osare con colori accesi, come il giallo ed il fucsia, oppure pastello, come il rosa e l’azzurro. Insomma quest’abito può essere davvero molto versatile ed essere riutilizzato in tante occasioni.

Abito blazer

Conclude la lista dei 5 capi low cost questo abito blazer che ha bisogno di poche presentazioni. Estremamente economico – su Shein lo possiamo trovare a soli 23 euro – è chic, sensuale, trendy.

L’ideale è indossarlo con degli stivali di pelle neri sopra al ginocchio (se sono di un altro materiale e di un altro colore va benissimo, purchè non pensiate di indossarli con gli stivali bassi.