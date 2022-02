Moda low cost: i 5 capi del momento a meno di 50 euro

Essere alla moda può costare caro, in tutti i sensi. Ecco, però, 5 capi del momento a meno di 50 euro.

I mesi passano, cambiano le stagioni e così come anche le mode. Siamo (finalmente) quasi in primavera: mancano solo 21 giorni a questo attesissimo cambio di stagione ed anche il nostro armadio deve essere rimodernato.

Spesso, però, farlo può essere davvero costoso. Quindi ci troviamo ogni anni davanti allo stesso dubbio amletico? Essere alla moda sperperando la maggior parte del mio stipendio, oppure vestirsi con abiti economici e basta? C’è un’ottima notizia: una cosa non esclude l’altra. Insomma, in altre parole, è possibile eccome essere trendy ma senza restare al verde a fine mese. Ecco 5 capi (irrinunciabili) del momento a meno di 50 euro.

5 capi del momento a meno di 50 euro

Questa primavera andranno di moda – ancora una volta – trench, blazer e giacche di jeans, torneranno in voga i colori dell’arcobaleno e così via.

Trench

Il trench ci piace perchè fa tanto primavera: è perfetto nelle giornate in cui ci sono temperature miti, ma non fa abbastanza caldo da uscire solo con una semplicissima t – shirt. Non è nè troppo caldo, nè troppo fresco, affonda le sue radici in un’epoca antichissima: deriva dal trench coat – letteralmente “cappotto da trincea” – il cappotto militare d’ordinanza dei soldati che combattevano in trincea.

Solo dopo la seconda guerra mondiale entrò anche negli armadi dei civili – sia donne che uomini – e fu reso famoso da attori come Humphrey Bogart, Alain Delon e Peter Sellers. Il suo colore tipico beige negli anni ha subito qualche variazione, ma il modello classico resta sempre di questo colore. Esistono tantissimi capi a prezzo basso, tra questo ce n’è uno acquistabile su BonPrix a soli 46,99 euro.

2. Blazer

Il blazer è un evergreen e questo lo sappiamo. Ma in primavera non possiamo usare lo stesso che abbiamo usato in autunno ed inverno, sia perchè – diciamocelo – il nostro armadio spesso anche se è pieno ci sembra sempre troppo vuoto, sia perchè acquistare cose nuove è spesso terapeutico, sia perchè abbiamo bisogno di capi decisamente più freschi.

Ma possiamo rimodernare il nostro armadio senza spendere un capitale? Certo, ad esempio acquistando questo bellissimo blazer in tinta unita rosa su LevelStores.

3. Abito dal colore dell’arcobaleno

Audaci, sgargianti, forti: in questa stagione, protagonisti assoluti saranno i colori. Quali nello specifico? Arancione, giallo, azzurro, rosa, ecc ecc, insomma tutte le nuances dell’arcobaleno, il simbolo della quiete dopo la tempesta, della rinascita, della ripartenza, che è quella che ci auguriamo tutti, anche le case di moda, a quanto pare.

Ecco quindi un abito in maglia con maniche a palloncino e soli 19,99 euro acquistabile su BonPrix.

4. Giacca di Jeans

La giacca di jeans non può essere definita (solo) una tendenza della primavera 2022. Lo è di tutte le stagioni, tutti gli anni. A volte ce ne dimentichiamo, altre volte la riesumiamo, ma anche quando sembra che se ne stia lì nel suo angolino, è sempre pronta a tornare protagonista.

Ma come averne una che sia trendy, ma allo stesso tempo low cost? Andando su Shein ed acquistando questa giacca di jeans in denim corta strappata a soli 20 euro.

5. Micro cardigan

Qui ritorna la famosa tendenza Y2K (che potremmo tradurre come passaggio dal 2022 al 200, su per giù). Questo trend – lanciato rigorosamente su TikTok dalla Z – gen e divenuto poi in voga in tutto il mondo a tutte le età, consiste insomma nel vestirsi come facevamo nei primissimi anni 2000.

Ecco quindi che riemerge anche una tendenza che alcune di noi avevano dimenticato: il microcardigan. Non vi ricordate dove lo avete visto? Vi rinfreschiamo la memoria: lo indossavano Lindsay Lohan e Rachel McAdams in Mean Girls e forse oggi lo indosseremo tutte noi. Ma anche in questo caso è possibilissimo trovarlo a basso costo: su Shein, ad esempio, è possibile trovarlo a soli 15 euro.