È stata una delle voci più belle del talent Amici. Ecco com’è oggi e che cosa fa la talentuosa cantante.

Ha incantato tutti con la sua voce meravigliosa ad Amici. Ma che fine ha fatto? Eccola oggi.

Stiamo parlando di Rita Comisi, una delle protagoniste della quinta edizione di Amici. Pur non riuscendo a vincere il programma, i giudici già allora ne avevano scorto l’incredibile talento e le avevano conferito il premio della critica.

Nonostante i molti tentativi, però, Rita non è riuscita a sfondare nel mondo della musica dopo la partecipazione ad Amici. Durante il talent le era stata proposta una collaborazione con una casa discografica, ma al termine del programma l’offerta non era più valida. L’insuccesso ha sorpreso molti, dato il talento indiscusso della ragazza.

“Ho vissuto un periodo un po’ particolare, come credo succeda a tanti ragazzi subito dopo la loro partecipazione ai vari talent”, ha dichiarato Rita un’intervista. “Non sono stata bene, ma alla fine tutto è passato e ne sono uscita fortificata. Continuo a lavorare tanto, facendo serate, specie d’estate”.

Anche la sua presenza in TV è diminuita molto nel corso degli anni. Dopo una breve esperienza a Buona Domenica, Rita ha preso parte a un film (mai uscito) insieme alla nota attrice Claudia Koll.

“In quel film ho interpretato una suora. Per esigenze di scena sono stata rinchiusa per un mese e mezzo in un convento, accanto ad Antonella Ponziani e Claudia Koll. Un’esperienza fortissima, specialmente per me che credo molto in Dio. Peccato che poi il film non sia mai uscito…”.

È stata una delle voci più belle di Amici: ecco com’è oggi

Anche oggi Rita continua a dedicarsi alla sua passione, la musica, ed è diventata una donna (e una mamma) bellissima e molto sensuale.

Ultimamente l’abbiamo vista sul palco di All together now, programma diretto da Michelle Hunziker (e teatro di molti battibecchi), durante il quale ha rivelato un particolare molto triste riguardante la sua infanzia. Poco dopo la nascita, infatti, è stata abbandonata in un cassonetto.

Un’esperienza che deve aver influito molto sulla sua vita, ma che sicuramente le ha dato la forza di lottare sempre, in qualunque circostanza.