All Together Now è stato confermato per una terza edizione. Così come sono state confermate le scintille tra i suoi giudici, che non se le mandano a dire.

All Together Now è uno dei programmi più amati dal pubblico del piccolo schermo. Tant’è che Mediaset ha deciso, nonostante al momento non sia stata comunicata alcuna data ufficiale, di confermarlo per una terza edizione.

Al timone dello show ci sarà sempre Michelle Hunziker affiancata dal rapper J-Ax ed anche la giuria, composta dai più famosi cantanti del panorama nostrano, sembrerebbe ritornare per il prossimo anno. Durante la passata edizione, però, non è di certo un mistero, sono volate scintille tra Rita Pavone e Anna Tatangelo.

Il tutto è nato durante l’esibizione di una coppia di concorrenti. In quanto Anna aveva suggerito alla voce femminile di lasciare suo marito libero della sua strada, in quanto la sua vocalità lo avrebbe limitato. Rita, però, è prontamente intervenuta ricordando alla sua collega che anche lei ha cantato in coppia con il suo compagno, attualmente ex, Gigi D’Alessio.

La Tatangelo non ha preso bene la battuta della sua collega e ci ha tenuto a precisare che lei e il suo ex hanno collaborato insieme soltanto per l’uscita di un brano solo, Un nuovo bacio, e che tale collaborazione risale a più di 20 anni fa. Ancora oggi però tra le due questo momento non sembra essere affatto superato.

Rita Pavone rompe il silenzio su Anna Tatangelo prima di All Together Now

Rita Pavone, recentemente intervistata dal settimanale Mio, è tornata a parlare di quel momento. In quanto il giornalista che l’ha intervista le ha chiesto se lei e Anna Tatangelo, che è rimasta senza parole per il gesto di Livio Cori, il suo nuovo compagno, avessero avuto modo di potersi chiarire.

Rita, senza troppi giri di parole, ha rivelato che lei e la sua collega non si sono mai chiarite per quel botta e risposta ad All Together Now, aggiungendo che dopo di tutto non c’era assolutamente nulla da dover precisare in quanto la sua era semplicemente una battuta.

LEGGI ANCHE –> Anna Tatangelo fa sul serio: il gesto per Livio Cori fa sognare i fan

“Se mi sono chiarita con Anna Tatangelo? No, anche perché non c’era nulla da chiarire“ ha risposto senza peli sulla lingua la cantante. “Ho fatto una battuta, tutto qui” ha subito aggiunto. “Anna si è risentita molto e ha voluto puntualizzare le cose” ha poi proseguito, ricordando quello che è successo durante la passata edizione dello show canoro di Michelle Hunziker. “Alle volte credo che ci vorrebbe più autoironia“!” ha poi concluso, affermando dunque che la sua collega ha reagito in maniera un po’ troppo pesante rispetto all’intento con cui lei ha pronunciato quelle parole.

LEGGI ANCHE –> Michelle Hunziker sconvolge: clamoroso colpo di testa, che cambiamento!

Anna Tatangelo e Rita Pavone dopo All Together Now non hanno avuto modo di potersi chiarire, ma nulla esclude che le due possano parlarsi dietro le quinte della prossima edizione visto che entrambe sembrerebbero essere state confermate dalla produzione dello show.