Victoria De Angelis senza niente addosso in mezzo alla natura: web in tilt

Victoria De Angelis manda in tilt il web con una foto in cui si mostra senza niente addosso in mezzo alla natura: fan al settimo cielo.

Victoria De Angelis non smette di stupire e di regalare gioie ai fan mostrandosi totalmente al naturale sui social. Tra tutti i Maneskin, Victoria è sicuramente la più attiva su Instagram dove condivide spesso foto e video sia dei concerti e dei vari impegni professionali, ma anche dei suoi momenti liberi mostrandosi in tutta la sua bellezza.

Prima di tornare ufficialmente in Italia dopo un periodo trascorso a Los Angeles con Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi, Victoria ha regalato una sua nuova foto ai fan mostrandosi in tutto il suo splendore.

Victoria De Angelis in mezzo alla natura: la foto senza niente addosso manda in tilt i social

Senza trucco, con la pelle priva di imperfezioni, gli occhi azzurri in primo piano e i capelli biondi e sciolti che le cadono sulle spalle disordinatamente, Victoria si mostra totalmente senza niente addosso. Nella foto, infatti, non indossa nulla coprendo il decollettè con dei cuori rosa. “Cercando di non essere segnalata ancora una volta su Instagram“, ha scritto la bassista dei Maneskin nella didascalia che accompagna la foto qui in basso.

La foto qui in alto ha collezionato quasi un milione di like e migliaia di commenti. “Stupenda”, ha scritto una fan. “Sembri una Barbie”, aggiunge un’altra. E ancora: “La più bella del mondo”, “Senza trucco ancora più bella”, “Hai lo stesso fisico delle statue greche classiche”, scrivono altre fan.

Non è la prima volta che Victoria si mostra così ai fan. Sul palco con i Maneskin indossa spesso maglie, anche trasparenti, senza nulla sotto coprendosi sempre con dei cerotti. Victoria, inoltre, si è mostrata senza veli insieme a Damiano, Ethan e Thomas scatenando le polemiche.

Circondata da Damiano di cui è anche fotografa personale, Ethan e Thomas che per lei sono come fratelli, Victoria si gode la sua libertà mostrandosi senza filtri e senza trucco sui social per la gioia dei suoi milioni di fan che amano il suo talento ma anche la sua indiscutibile bellezza.