Tagliare le uova sode in modo perfetto: con questo trucco si può

Quando ci servono per un buffet devono essere perfette: ecco come tagliare le uova sode a metà o a fette con questo trucco.

Quando abbiamo ospiti a cena o se dobbiamo preparare un buffet per degli invitati dobbiamo fare le cose con maggiore attenzione rispetto a quando invece siamo in famiglia. Ecco perché conoscere i trucchi in cucina diventa fondamentale.

Non solo, essi ci permettono oltre che di fare le cose meglio, spesso anche di velocizzare i tempi di esecuzione di una pietanza. Piccoli accorgimenti che si rivelano utilissimi per preparare alcuni piatti.

Pensiamo ad esempio alle uova sode da utilizzare ad esempio per un buffet o per una cena in compagnia di ospiti. Quando si vanno a tagliare spesso il tuorlo si sfalda e il più delle volte resta attaccato al coltello. Scopriamo allora il trucco per tagliarle in modo perfetto.

Ecco come tagliare le uova sode perfettamente con il trucco

Quando prepariamo le uova sode, spesso le dobbiamo poi tagliare a metà magari per farle ripiene, oppure semplicemente perché dobbiamo disporle in un vassoio da portata. O ad esempio dobbiamo farle a fettine per metterle dentro ad un’insalata.

Quando però si deve procedere ad effettuare il taglio spesso capita che il tuorlo rimanga attaccato sul coltello, che si sbricioli fino a rompersi del tutto. Insomma un vero e proprio disastro.

Innanzitutto dobbiamo cuocerle alla perfezione e tal proposito dovremo calcolare i giusti tempi di cottura. Il tuorlo per poter essere tagliato come si deve non dovrà infatti essere né troppo morbido né troppo cotto.

Generalmente l’uovo sodo per essere cotto a puntino deve essere immerso nell’acqua ancora fredda e dal momento dell’ebollizione di quest’ultima occorre calcolare circa 8 minuti.

Inoltre, non dimentichiamo che anche sgusciarle in modo corretto è un procedimento semplice ma che richiede la conoscenza di alcuni accorgimenti, qui puoi scoprire un trucco per farlo velocemente.

Detto ciò andremo ora a scoprire il trucco che ci permetterà di tagliare le uova sode senza sfaldarle o romperle. O peggio, farle rimanere attaccate al coltello.

Per realizzarlo dobbiamo munirci di un coltello a lama liscia e che sia ben affilato e abbastanza lungo. A questo punto, ed è questo il passaggio fondamentale, passiamo la lama sotto il getto dell’acqua fredda del rubinetto. Quindi procediamo subito al taglio dell’uovo.

Vedremo come il taglio sarà molto più netto e preciso e come il tuorlo non si andrà ad attaccare al coltello. Di tanto in tanto ribagniamo la lama e procediamo così a tagliare le nostre uova sode.

Grazie a questo facilissimo trucco il nostro uovo rimarrà ben compatto e sia che lo tagliamo a metà sia che lo facciamo a fettine e non si sfalderà, sbriciolandosi o restando attaccato al coltello.

A questo punto potremo utilizzare le nostre bellissime uova per qualsiasi ricetta anche in presenza di ospiti o per un buffet. Ora poi che la Pasqua di avvicina questo trucco potrà tornarci davvero utile per preparare le nostre bellissime uova sode senza romperle o sfaldarle e poterle servire in maniera impeccabile.