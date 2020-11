Come sgusciare l’uovo sodo perfettamente: il trucco veloce

Quante volte ti capita di perdere tantissimo tempo per sbucciare un uovo sodo? Da oggi non dovrai più sprecare un minuto di più: ecco il trucco per sgusciare facilmente un uovo sodo.

Le uova sode sono così versatili che prepararle è un vero spasso. Puoi aggiungerle alle insalate, mangiarle da sole come pasto superveloce, tipiche della colazione pasquale, si adattano a molti pasti fuori casa e arricchiscono innumerevoli piatti.

Come sgusciare l’uovo sodo: il trucco veloce

Le uova, si possono cucinare all’occhio di bue, strapazzate, ma anche bollite, queste possono essere lo spuntino perfetto per chi ad esempio si allena regolarmente, una dose di energia e proteine al contempo.

Ma quando ti accingi a bollire le uova per prepararti un bel uovo sodo, quant’è fastidioso doverlo sbucciarlo? Nella maggior parte dei casi tiriamo via anche tutta la parte bianca, metà dell’uovo rischia di andare perduto poiché tirando la prima parte della buccia viene via anche la sostanza. Da oggi però eliminare il guscio dell’uovo sodo sarà davvero un gioco da ragazzi, dopo che avrai scoperto questo trucco infallibile.

Anche la cottura è importante

Come prima cosa è bene dedicarti ad una cottura perfetta dell’uovo, anche questa gioca la sua parte, solo poi passiamo al momento di togliere il guscio.

Molte volte ti sarà sfuggito il tempo di cottura delle tue uova sode. Altrettante, hai scolato troppo in anticipo le uova. Il segreto è sempre lo stesso quando si cucina, buttare un occhio sul timer! A seconda della ricetta che si vuole preparare le uova sode possono essere cotte con tempistiche diverse.

In realtà, bollire un uovo non è così facile e scontato. Le uova sode cuociono tra i 6-7 minuti in acqua portata a bollore quando le preferisci morbide, per ottenerle più sode è meglio aumentare a 8 o 9 minuti.

In primis gioca moltissimo la freschezza dell’uovo , immergi le uova in acqua fredda e calcola 7-8- o 9 minuti dal bollore e lascia raffreddare l’uovo prima di sgusciarlo.

, immergi le uova in acqua fredda e calcola 7-8- o 9 minuti dal bollore e lascia raffreddare l’uovo prima di sgusciarlo. Se immergi l’uovo immediatamente nell’acqua fredda prima di mettere il tuo pentolino su fiamma potrai sicuramente calcolare in maniera più precisa il tempo di cottura. Puoi aggiungere un pizzico di sale per renderlo più saporito. Se lo immergi quando l’acqua è calda i minuti da 8 passano decisamente a 5 o 6 o al massimo.

Come sgusciare l’uovo sodo perfettamente: il trucco veloce

Anche utilizzando tutte le attenzioni nello sbucciare l’uovo capita di ottenere un uovo praticamente distrutto e spolpato. Oltre ad essere uno spreco alimentare, ti dovrai dedicare ad una nuova preparazione poiché quella corrente andrà in fumo. In realtà, sembrerebbe ci sia un segreto, un trucco per sbucciare l’uovo sodo in maniera molto semplice e rapida. Tutto ciò di cui avrai bisogno sarà un semplice cucchiaio.

Prendi il tuo uovo sodo dopo averlo cotto a puntino e dagli dei colpetti. Quando si frammenterà togli via i pezzetti di guscio sgretolati. Infila il cucchiaio tra guscio e uovo. A questo punto, dovrai spingere verso l’esterno col cucchiaio per staccare il guscio che si tirerà via totalmente. Un uovo sodo perfetto, compatto, lucido e nessuno spreco alimentare!

Se ancora si frantuma in mille pezzettini e si trascina dietro l’albume e la pellicola rimane attaccata ecco come puoi fare ancora per togliere via il guscio senza problemi.

Uova sode intere: se ti servono intere, una volta cotte lasciale raffreddare completamente in acqua fredda. Inizia poi a sgusciarle partendo dalla punta, quest’ultimo è il punto più fragile che può rischiare di portarsi via il resto senza difficoltà.