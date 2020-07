Le uova sode sono così versatili che soprattutto durante la stagione estiva arricchiscono le insalate e danno vita a colazioni salate. Sono ottime per chi pratica attività fisica ma soprattutto per chi cerca un rapidissimo alimento da abbinare.

Non solo la tradizione della mattinata pasquale, anche un alimento sano da gustare comodamente a tavola o portar via in insalata o non. Ma dicci la verità? Azzecchi sempre la cottura? Da oggi cucina un uovo sodo perfetto per insalate estive con questo trucco!

Imparerai a cuocere delle uova sode perfette e dimenticherai per di più l’ansia della pelatura. Quante volte impieghiamo diversi minuti prima di aver rimosso l’intero guscio ostinato? Da oggi non più. E questo ingegnoso trucchetto non è italiano.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Ecco il trucco per chiudere bene le scatole dei cereali | Scoprilo subito!

Trucco facile e veloce per cuocere un uovo sodo alla perfezione

Pare che una giornalista gastronomica si sia cimentata nello sperimentare la cottura dell’uovo in più modi col fine di ottenere un uovo sodo perfetto. Si tratta di Rachel Askinasi. Questo esperimento è stato condotto cuocendo in contemporanea 24 uova con tempi e metodi di cottura diversi per riuscire a tracciare poi le varie riuscite.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Leggings snellenti | Funzionano davvero? Scopri di più!

Dopo la bollitura alcune sono state immerse nel ghiaccio. Con grande sorpresa la giornalista si è accorta che il passaggio dal calore dell’acqua di cottura e l’acqua gelida con ghiaccio ha fatto sì che la cottura abbia avuto una cottura davvero impeccabile ed una pelatura decisamente più facile.

Per sapere di più non ti resta che provarlo subito per testarlo, un trucco che potrai raccontare alle tue amiche e che ti garantirà un risultato eccezionale.