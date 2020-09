Uova strapazzate: cremose con questi trucchi infallibili!

Oggi vi diremo come preparare delle uova strapazzate in modo rapido e super cremose grazie a due trucchi infallibili.

Le uova strapazzata e sono un piatto veloce, pratico, ideale per tutti coloro che vanno sempre di fretta e non sanno cosa portare nel porta pranzo.

Trucchi infallibili per uova strapazzate cremose

A tutti piacciono le uova strapazzate ma non tutti sanno cucinarle nel modo giusto. La cremosità non è sempre garantita, bisogna fare attenzione ad alcuni passaggi ma soprattutto a degli astuti trucchi.

Le uova strapazzate sono quell’alimento fondamentale per gli americani a colazione, ma da molto tempo a questa parte sono state incluse anche nei nostri menu o a pranzo o a cena. Le uova strapazzate sono un piatto davvero pratico e molto spesso sono amate anche dei bambini proprio per la loro consistenza cremosa, sono semplici e veloci da preparare.

Tutti gli chef ormai usufruiscono di questo piatto per guarnirne un altro o per servirlo da solo. Anche lo chef stellato Gordon Ramsay ha ideato una propria versione di queste uova.

Altri chef si sono cimentati addirittura in innumerevoli esperimenti riguardo le uova strapazzate, cucinandole addirittura in 10 modi differenti.

Ma veniamo ora alla nostra tradizione italiana, da noi infatti le uova strapazzate si cucinano per di più aggiungendo latte, panna o addirittura acqua nella versione più leggera. Questi tre ingredienti aggiuntivi vengono aggiunti ai tuorli che sono stati prima sbattuti con una forchetta, il composto viene versato in una padella antiaderente o un pochino imburrata e il tutto viene mescolato continuamente per impedire che le uova diventino una frittata.

Ma, a detta della food reporter Rachel Askinasi, aggiungere tutti questi ingredienti renderebbe le uova troppo umide e perderebbero il loro sapore. Sarebbe meglio mettere le uova e il burro fuso insieme nella stessa padella, e far cuocere il tutto a fuoco basso.

Ramsay le va molto vicino. Mette infatti sul fuoco uova e burro fuso in un pentolino dal fondo spesso, mescola e toglie dal fornello non appena le uova iniziano a ritirarsi.

Bisognerebbe ripetere questo procedimento almeno 3 o 4 volte finché non si riesce a percepire la cremosità delle uova. Gordon Ramsay sul finire aggiunge un cucchiaio di panna fresca, poi sala e ultima il piatto con pepe quanto basta prima di servire. Provate anche voi uno dei due metodi per garantirvi uova strapazzate cremose!