Le felpe di cui non potremo fare a meno in questa primavera sono super trendy

Sdoganata ormai da tempo a capo da portare anche con look eleganti, la felpa è fondamentale nel guardaroba di ogni donna. La si può mettere quasi con tutto, per questo oggi vediamo i modelli must-have più adatti per la mezza stagione tra reinterpretazioni del passato ed ispirazioni contemporanee.

Ci sono le felpe per il junk food che (ammettetelo)mettiamo a casa nei giorni che precedono le “nostre cose”, abbiamo poi le felpe posh adatte alle uscite con le amiche (modelli che stanno benissimo anche sotto il nostro blazer preferito) e poi ci sono quelle sportive – casual che non bisogna confondere con la tipologia che si porta solo ed esclusivamente in palestra. Scopriamo quali comprare per questo periodo ed i modi per portarle.

Felpe per tutte le donne: la comodità è possibile grazie a queste idee

La Redoute collection propone una felpa girocollo beige con bottoni dorati sulla spalla sinistra m chiara ispirazione ufficiale. I polsini con orlo a fiore e bordino bianco conferiscono un ulteriore tocco smart. Con una gonna in jeansl’outfit sarà presto completo senza bisogno di alcun bijoux. Costa 38,39 euro già scontata del 20%.

La linea Actitude di Twinset punta sulla purezza attraverso il taglio netto ed il color madreperla che fa notare ancor di più la firma del brand al centro. La lunghezza fin sotto ai fianchi consente di portarla anche con un attillato leggins in pelle nero. Il prezzo è di 52,50 euro.

Non temano le affezionate al fluo ed allo stile Made in U.S.A., ci pensa Versace a combinare il tutto nel modello che lascia la pancia scoperta ed ha la zip frontale ed il collo a lupetto ed al contempo riprende la fantasia dei figli dei fiori. Come dice il sito ufficiale è perfetta se indossata con i pantaloni sportivi coordinati ma, anche con un jeans boyfriend farete una gran bella figura. Il costo è di 820 euro.

Sensuale e sportiva, la felpa Helvetica corta di Off White (su Farfetch a 495 euro) è grigia, con cappuccio ed una scritta discreta sul lato. Da portare con tutto ed anche di più.

Cile possibilità di cambiare il nostro modo abituale di vestire sono pressoché infinite. Bisogna avere voglia, coraggio e disponibilità (di tempo e denaro) e la fortuna di avere amiche sincere che diano i consigli giusti oltre a noi di Chedonna.it.

Noi donne unite siamo inarrestabili. Auguri a tutte…

Silvia Zanchi