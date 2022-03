Riconoscete questa bambina? Oggi è un’attrice affermata e la partner di Lino Guanciale nella fiction in prossima uscita ‘Noi’.

Questa bambina è ora un’attrice affermata, compagna (di set) di Lino Guanciale nella fiction Noi. Ecco di chi si tratta.

Molti di voi la ricorderanno per la sua partecipazione ai grandi successi La solitudine dei numeri primi e Braccialetti rossi.

Stiamo parlando della bellissima Aurora Ruffino, attrice che negli anni ha dimostrato tutto il suo talento e che ancora non cessa di stupire.

Stasera vedremo Aurora tra i protagonisti della nuove serie di Rai 1 Noi, nella quale affiancherà Lino Guanciale. La fiction narrerà la storia di Pietro e Rebecca e dei loro tre figli. Aurora vestirà proprio i panni di Rebecca, una donna complessa che sarà colpita dalla dolorosa perdita di uno dei suoi tre figli.

In una recente intervista al settimanale Tele Sette, la Ruffino ha raccontato l’estrema difficoltà di dover vestire i panni di una madre con tre figli di diverse età. “All’inizio la fase della gravidanza e dei bambini piccoli ha avuto su di me un effetto tanto dirompente da causare una sorta di repulsione al pensiero di poter un giorno diventare madre”, ha ammesso Aurora.

Un sentimento, però, che l’ha abbandonata nel corso delle riprese. “La situazione si è ribaltata e ho provato l’opposto, ovvero la voglia di diventare madre”, ha rivelato.

La carriera di Aurora

Aurora ha esordito come attrice nel film La solitudine dei numeri primi, nel 2010. Ha in seguito studiato recitazione presso il Centro sperimentale di cinematografia, diplomandosi nel 2013.

Nell’autunno del 2012 ha raggiunto il successo con il ruolo di Benedetta Ferraris-Costa nella miniserie di Rai 1 Questo nostro amore, dove ha recitato accanto a grandi attori come Neri Marcorè e Anna Valle (anche quest’ultima ha compiuto una vera e propria scalata al successo partendo dal basso).

È stata anche la protagonista del cortometraggio a tema LGBT Ad occhi chiusi. Nel 2014 ha preso parte alla serie televisiva campione d’ascolti Braccialetti rossi, dove ha interpretato la giovane Cris.

Nel 2018 ha preso parte alla seconda stagione di Non dirlo al mio capo e alla fiction I Medici, in cui ha interpretato il ruolo di Bianca de’ Medici.

Aurora Ruffino è particolarmente attiva sui social. Il suo account Instagram viene aggiornato da lei stessa ogni giorno, con nuove stories e foto.

L’attrice ha aperto il suo profilo nel 2015 e in questi anni è riuscita a raggiungere 250.000 followers che non si perdono mai un suo aggiornamento. E con questa nuova serie in arrivo, i fan non potranno che aumentare!