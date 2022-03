Bonus revisione auto: a chi spetta e come richiederlo

La richiesta per ottenere il bonus revisione auto per il 2022 è slittata a maggio, quindi chi vuole richiederlo ha più tempo per farlo. Ma di cosa si tratta esattamente e, soprattutto quando e a chi viene erogato?

Il bonus revisione auto – chiamato anche bonus veicoli sicuri – è un indennizzo di 9,95 euro a compensazione dell’aumento delle tariffe per la revisione dei veicoli a motore e rimorchi. Sappiamo che è passata da 66,88 a 78,75 euro per effetto del rincaro di 9,95 euro della tariffa ministeriale (da 45,00 a 54,95 euro), al netto dell’IVA al 22% e di altre spese che hanno portato l’effettivo rialzo a +11,87 euro.

La partenza delle richieste del bonus revisione auto per le spese sostenute nel 2022, che inizialmente era prevista per il 1 marzo, è slittata a maggio. Il motivo, a detta del Ministero, sarebbe dare più tempo a chi ha fatto la revisione nel 2021.

Quello che è certo è che il contributo potrà essere chiesto per le revisioni effettuate dal primo novembre 2021, giorno in cui è entrato in vigore l’aumento tariffario, e per i tre anni successivi (quindi 2022, 2023 e 2024). Al momento, però, chi ha effettuato la revisione dal 1° novembre al 31 dicembre 2021 ha tempo fino al 30 aprile 2022 per fare richiesta. Chi, invece, l’ha effettuata a partire dal 1 gennaio del 2022, invece, potrà inviare la propria domanda sulla piattaforma da maggio.