Il trucco per dimezzare i tempi di cottura delle carote lesse

Quando si ha fretta ecco un trucco per dimezzare i tempi di cottura delle carote lesse e portarle in tavola molto prima.

Le carote sono vegetali che si possono consumare in qualsiasi stagione, le troviamo infatti tutto l’anno, anche se forse non tutti sanno che vengono piantate a primavera e raccolte in estate.

Non a caso le carote sono ricche di betacarotene, sostanza che protegge la pelle quando ci si espone al sole, riducendo la sensibilità ai raggi UV. In ogni caso, le carote sono davvero buone da consumare in qualsiasi modo.

Esistono infatti innumerevoli ricette per prepararle, da quelle lesse alle fritte, fino a quelle gratinate al forno. Non solo, le carote sono anche una delle verdure di base per realizzare molte ricette, pensiamo al soffritto. Ma se ci servono le carote lesse e dobbiamo prepararle il più velocemente possibile, ecco il trucco per dimezzare i tempi di cottura.

Ecco il trucco per dimezzare i tempi di cottura delle carote

Dalle ricette dolci a quelle salate, le carote sono dei vegetali davvero versatili che possono trovare numerosi impieghi in cucina. Dal sapore dolciastro, le carote sono infatti utilizzate come base per squisiti dolci, pensiamo alla torta alle carote, ai muffin alle carote, e così via.

Non solo le carote sono anche perfette come contorno per i bambini. Quando all’ultimo minuto dobbiamo realizzare una verdure per i nostri piccoli le carote sono un’alternativa che in genere piace a tutti.

Quelle lesse poi sono leggere e versatili, si possono consumare con un filo d’olio a crudo e addizionarle con un’emulsione. Si possono aggiungere erbe aromatiche, spezie, farle glassate e tutto quello che più ci piace.

Se abbiamo fretta però e non vogliamo attendere troppo per far bollire le carote non dovremo metterle nella pentola a lessare intere, bensì tagliate. Già, proprio grazie a questo piccolo accorgimento i tempi di cottura si abbasseranno notevolmente.

Molti sono spesso portati a prendere una pentola d’acqua, farla giungere ad ebollizione e poi salarla quindi aggiungere le carote intere, lavate e pelate. Se abbiamo tempo a disposizione possiamo anche fare così ma se siamo di fretta meglio procedere in altro modo.

Laviamo le nostre carote, togliamo la buccia con un pelapatate, quindi prendiamo una pentola capiente, la riempiamo d’acqua e la facciamo arrivare all’ebollizione. Poi versiamo dentro un cucchiaio di sale.

Nel frattempo che l’acqua bolle tagliamo le nostre carote della dimensione che più preferiamo. Rondelle, cubetti, o bastoncini. Quando l’acqua raggiungerà i 100°C aggiungiamo le carote e lasciamole cuocere.

Vedrete che grazie al fatto di averle tagliate più piccole basteranno 5 minuti per renderle morbide. Il consiglio è comunque sempre quello di assaggiarle. Se le preferite meno croccanti si potrà anche prolungare la cottura di uno o due minuti in più. Altrimenti per bloccarla basterà metterle in acqua e ghiaccio per qualche minuto.

In ogni caso vedremo subito come in questo modo le carote si cuoceranno in pochi minuti, al contrario se le mettiamo intere ci vorrà molto di più. Ecco svelato il segreto per dimezzare i tempi i cottura delle carote lesse.