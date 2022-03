Lasagne light al pesto: ecco i trucchi per un risultato perfetto

Le lasagne al pesto, per quanto buone, possono talvolta essere un po’ pesanti: ecco il trucco per farle light ma squisite.

Le lasagne sono il piatto della domenica per eccellenza. Piacciono a tutti e sono molto versatili perché possiamo davvero condirle nei modi più disparati. Dalle classiche al ragù di carne, alle versioni bianche.

È difficile stancarsi delle lasagne perché possiamo ogni volta cambiare il condimento e ideare un piatto diverso. Dal salmone alle verdure, passando per salsiccia e funghi, pancetta e carciofi e così via.

Non solo, le lasagne al pesto sono un piatto squisito e profumato, ma se siamo a dieta e vogliamo evitare di farle troppo cariche ecco i trucchi per renderle light: scopriamo come ottenere un risultato perfetto.

Ecco i trucchi per lasagne al pesto light

Se vogliamo preparare un piatto di lasagne ma siamo in crisi per la linea ecco un’idea per farle più leggere senza utilizzare la besciamella. Si tratta di una ricetta assai semplice e genuina.

Il segreto poi è preparare in casa il pesto così da regolarci anche con le quantità di olio extra vergine di oliva che andremo a mettere senza strafare. Se infatti vogliamo ottenere una lasagna light non dovremo abbondare con i condimenti.

Inoltre, quando si va a preparare il pesto dovremo porre attenzione ad alcuni piccoli dettagli per non farlo annerire, grazie a questo trucco non avrete più pesto ossidato.

Ora però vogliamo andare a scoprire qual è il vero segreto per rendere le lasagne al pesto light. Il trucco sta nel non mettere la classica besciamella a base di farina, burro e latte, che per quanto squisita, può essere calorica e unita al resto degli ingredienti può apportare più calorie.

Intanto qui vi avevamo suggerito il trucco per preparare una besciamella light, questa versione è addirittura senza burro e senza latte.

Ma non solo, in cucina sappiamo come ci siano moltissime alternative da considerare e se andremo a sostituire la besciamella in toto potremo conferire comunque una delicata cremosità al nostro piatto con una salsa alla ricotta.

Questo ingrediente, da scegliere in versione light, ci permetterà di ottenere una lasagna comunque cremosa ma squisita. Vediamo come procedere per preparare la crema alla ricotta.

All’incirca ogni 100 grammi di ricotta dovremo utilizzare un paio di cucchiai di brodo vegetale per stemperarla o altrimenti se non lo abbiamo andrà bene anche l’acqua di cottura della pasta.

Entrambi i liquidi vanno messi tiepidi, in questo modo iniziamo a mescolare la nostra ricotta fino a renderla una crema liscia, aggiungiamo anche un pizzico di sale e una grattugiata di noce moscata ed ecco che otterremo un gran bel risultato.

A questo punto non dovremo far altro che utilizzare la crema alla ricotta come se fosse una vera e propria besciamella. Quando andremo a realizzare gli strati di pasta la utilizzeremo come la classica salsa mescolandola con il pesto.

Inoltre, se siamo davvero a dieta facciamo attenzione anche alla preparazione del pesto, ad esempio possiamo ridurre le dosi di grassi e calorie, mettendo meno olio, omettendo il pecorino e non abbondando con i pinoli. Otterremo comunque una salsa profumata. Da evitare invece salse già pronte ricche di conservanti e additivi.