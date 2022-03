Come applicare l’eyeliner per le donne over 50

Applicare l’eyeliner per le over 50: ti sei mai chiesta se alla tua età lo stai mettendo correttamente? Scopriamolo insieme.

Probabilmente è da anni, se non da decenni che lo stai utilizzando, ma non sei sicura che la tua applicazione è quella giusta. Applicare l’eyeliner, soprattutto per le donne over 50, può risultare un po’ più complicato, perché la pelle, con il tempo, tende a cambiare.

Perciò, abbiamo deciso di aiutarti a risolvere questo dilemma, con alcune semplici dritte che ti aiuteranno ad ottenere un look professionale.

Ecco come applicare l’eyeliner per le over 50

L’eyeliner ormai fa parte del nostro make up essenziale. Certo, non è così facile applicarlo, soprattutto quando la nostra pelle non è più così morbida ed elastica.

Per questo motivo, abbiamo deciso di guidarti nell’applicazione dell’eyeliner, suggerendoti alcuni trucchetti semplici per ottenere un risultato da pro.

Procurati un buon specchio ingranditore

Questo è particolarmente importante se la tua vista non è così perfetta. Attenzione però: non soffermarti sul resto del tuo viso. Come donne, siamo già così dure con noi stesse e uno specchio ingranditore non ci aiuta decisamente.

Il prodotto è importante

Per applicare l’eyeliner su una pelle matura, hai idealmente bisogno di un eyeliner morbido che non si sciolga sul tuo viso al primo segno di temperature più calde o, oseremo dire, una vampata di calore!

Le marche più economiche hanno probabilmente una sensazione più dura e si fondono meno bene. È importante provare alcune marche fino a trovare quella che funziona per te. La nostra pelle è unica e reagisce in modo diverso dalle altre, quindi solo perché la tua amica si trova bene con un determinato brand, non è detto che sarà ottimo anche te.

Applica l’eyeliner tra le ciglia

Guarda il tuo naso nello specchio e porta l’eyeliner sotto piuttosto che sopra la linea degli occhi. A questo punto, applica il prodotto tra le ciglia, non sopra di esse. Inizia dal bordo esterno dell’occhio e vai lentamente verso l’interno, arrivando fino all’angolo interno e usando piccoli movimenti. Tira un po’ l’occhio di lato mentre lavori con l’eyeliner: vedrai che così sarà più facile.

Sfuma!

Per sfumare i bordi, usa un pennello rigido e stretto e passalo sulla linea di make up. Questa tecnica assicura che il tuo eyeliner non sia irregolare e disordinato, ma piuttosto morbido. Ci raccomandiamo di mantenere la linea interna più stretta possibile e quella esterna più sfumata possibile. Se hai le occhiaie, evita di mettere l’eyeliner sotto l’occhio perché può attirare l’attenzione sulle occhiaie. Se questo per te non è un problema, allora mettine un po’ sul bordo esterno e sfumalo con il pennello.

Applica l’eyeliner prima dell’ombretto

Non c’è un ordine corretto per applicare il make up, ma ti consigliamo di applicare l’eyeliner prima di qualsiasi altra cosa, fatta eccezione per la base occhi, se ne usi una. Mettere l’eyeliner prima rende meno grave qualsiasi tipo di errore e lo rende più facile da riparare. Per evitare un look troppo confuso, assicurati di tenere il colore dell’ombretto lontano dall’eyeliner già applicato.

Ricapitolando, prova ad applicare il tuo make up per gli occhi in questo ordine: base, eyeliner, sfumatura con pennello e un tocco scintillante sulla palpebra per un look ancora più glamour!