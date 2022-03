Hai i fianchi larghi? Ecco alcuni outfit che dovresti indossare

Hai i fianchi larghi? Non ti preoccupare, non è necessariamente un problema. Esistono diversi outfit che non li metteranno in risalto e riusciranno a valorizzare il tuo fisico.

I fianchi sono uno dei punti dolenti di moltissime donne. Partiamo da un concetto semplicissimo: non devono essere per forza un difetto. C’è chi li ama, chi lo odia, chi un giorno li apprezza e quello dopo vorrebbe non averlo. In ogni caso, ad ogni fisico il suo outfit.

Se hai i fianchi larghi, ci sono vari look su cui puoi puntare per mettere in risalto le tue forme e valorizzare la tua silhuette. Quindi se hai i fianchi larghi, ecco cosa dovresti indossare.

Ecco cosa dovresti indossare se hai i fianchi larghi

Partiamo subito con lo sfatare alcuni miti che ci vengo tramandati fin da quando eravamo piccole:

Quando hai i fianchi larghi, devi indossare maglie troppo lunghe e soprattutto larghe per nasconderli. Assolutamente no: non farà altro che aggiungere stoffa e volume dove invece volete toglierne.

La cintura va messa sui fianchi. Neanche. Non farà altro che attirare l’attenzione su quel punto (e noi vogliamo distoglierla).

Mettere i jeans skinny va benissimo, perchè assottigliano la gamba. Assolutamente no: più sarà stretto l’orlo alla caviglia, maggiore sarà l’effetto “cono gelato”.

Ecco quindi dei consigli sugli outfit da indossare se hai i fianchi larghi.

Scegli lo scollo a V ogni volta che puoi

Lo scollo a V allunga la figura e soprattutto permette di distogliere l’attenzione dai fianchi larghi. La forma appuntita e l’angolo convesso slanciano il corpo e al contempo attirano gli sguardi sulla scollatura. Il risultato? I fianchi non si noteranno e lo scollo creerà un’illusione ottica tale per cui sembreranno più piccoli. Un segreto? Un ciondolo che pende nel mezzo della V profonda, che potenzierà l’effetto ipnotico. Un altro (bonus)? Scegliendo il nero sarà tutto potenziato all’ennesima potenza.

Punta sui pantaloni morbidi

Come dicevamo, devi evitare assolutamente i jeans skinny effetto seconda pelle. Tra gli outfit consigliati se hai i fianchi larghi rientrano sicuramente pantaloni morbidi e larghi a vita alta e leggermente cropped.

Il trucco è puntare sui colori scuri come nero, blu navy e bordeaux e su tessuti cotone extrafino, lino, raso o seta andranno benone.

Scegli un abito a portafoglio

L’abito a portafoglio è il modello che meglio camuffa i fianchi troppo pronunciati. Il taglio, infatti, focalizza l’attenzione sul punto vita e sul décolléte, distogliendola dalla parte inferiore del corpo.

In più spesso questi wrap – dress hanno uno scollo a V. Cosa significa? Che slanciano la figura come nessun altro al mondo, quindi se hai i fianchi larghi dovresti proprio indossarli.

Sì al cinturone XL

L’accessorio che non dovrebbe mai mancare nel tuo armadio è una cintura in formato XL, che renderà la tua vita più sottile e creerà un’illusione visiva per cui tutto sembrerà rimpicciolito, fianchi compresi.

Approvato il modello a bustino

Il più indicato in caso di fianchi larghi è il modello a bustino. Sia un abito a balconcino sia un top bustier ti regaleranno una linea invidiabile ed i fianchi passeranno automaticamente in secondo piano perchè gli occhi saranno puntati tutti sulla parte superiore del busto. Inoltre il bustino riesce a modellare le curve in maniera perfetta.

Scegli il reggiseno giusto

Perchè il reggiseno è collegato ai fianchi? Perchè il nostro scopo è quello di distogliere l’attenzione dalla parte bassa del busto ed attirarla nella parte alta, in poche parole. Se hai i fianchi larghi, la scelta del reggiseno diventa cruciale, per creare armonia tra le forme. La scelta con cui non puoi sbagliare? Un push up, ma solo se non sei troppo prosperosa. In questo caso, meglio non esagerare. L’importante è cercare di creare un equilibrio tra busto e fianchi.

Indossa top decorati

Sempre secondo la linea di pensiero “distogliamo l’attenzione dai fianchi”, indossare top decorati può essere un’ottima idea. Del resto le decorazioni e le lavorazioni complesse su un top aiutano a diversificare la figura, quindi se hai i fianchi larghi outfit che partono da questo indumento riusciranno di sicuro a valorizzare il tuo fisico.

Scegli gioielli importanti

Si chiama “fashion statement” la moda di indossare qualcosa di originale ed appariscente come esplicita dichiarazione della propria competenza in fatto di moda o semplicemente per attirare l’attenzione su di sè. Ebbene, in questo caso possiamo chiamare i gioielli perfetti per le ragazze con i fianchi larghi “statement jewels”. Perchè indossarli? Ovviamente sempre per il solito motivo: distogliere l’attenzione dai fianchi.

Le linee a trapezio

Se hai i fianchi larghi, puntare sulle linee a trapezio è sempre un’ottima idea. Queste creano una A con la silhouette e così i fianchi non attireranno l’attenzione, ma spesso verranno proprio nascosti, oppure comunque passeranno in secondo piano.