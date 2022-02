Trucco labbra rifatte: come farlo bene senza scadere nell’eccesso

Trucco labbra rifatte: astuzie e consigli per realizzarlo alla perfezione senza eccessi. Molto dipende dalla scelta del rossetto giusto. Scopri quali sono i colori che premiano di più.

Le labbra sono simbolo per eccellenza di femminilità e sensualità. Non tutte, però, hanno la fortuna di averle belle al naturale. Molto dipende dalla loro forma. Sicuramente le labbra a cuore, carnose e ben definite, sono molto più sexy di quelle asimmetriche.

Oltre alle due tipologie appena descritte, le labbra possono essere anche fini, estese, rotonde, ritenute, all’ingiù, rotonde oppure arcuate. La caratteristica delle labbra asimmetriche, per esempio, è quella di non avere una forma perfettamente uguale su entrambi i lati. Ma può capitare anche che il labbro superiore sia più sottile di quello inferiore e viceversa.

Scuramente, con un trucco ben fatto, si possono correggere piccoli inestetismi delle labbra. Si può migliorare il loro contorno, ottenendo un effetto volumizzante. Parliamo comunque di risultati temporanei, che durano giusto il tempo necessario a sfoggiare un look perfetto in un’occasione speciale.

Per ridefinire la forma delle labbra in modo definitivo ci sono i trattamenti di medicina estetica. La tecnica più classica è quella del filler, che prevede l’iniezione mediante ago, inserito lungo l’area da riempire. Retraendolo progressivamente, si inietta il materiale in modo continuo.

Ma passiamo ora ad un aspetto più pratico e vediamo insieme qual è il trucco migliore per labbra rifatte.

Trucco labbra rifatte: come realizzarlo alle perfezione

Le labbra rifatte non sono tutte uguali: alcune sono davvero molto belle e sembrano naturali. Altre, invece, hanno forma e volume eccessivi: parliamo delle cosiddette “labbra a canotto”, che sono quasi sempre il risultato di un filler non riuscito bene.

Molto dipende dalla bravura del professionista che esegue il trattamento. Bravura che consiste anche nel dare il consiglio giusto alla cliente, per evitare gli eccessi. Ad ogni modo, il trucco ideale per le labbra rifatte è quello che punta alla sobrietà.

Su una bocca decisamente appariscente è inutile calcare la mano. Ecco alcuni consigli per realizzare un buon trucco, senza rischiare di essere volgare.

Contouring – per disegnare un contorno perfetto su labbra rifatte, non serve fare la linea con la matita andando molto oltre il contorno naturale. Inoltre, è meglio scegliere una matita di un colore molto vicino a quello del rossetto che si utilizzerà. Creare troppo contrasto non è mai una scelta vincente; Rossetti – i colori troppo vivaci, come il rosso acceso, andrebbero sempre evitati. Il motivo è semplice: tendono ad involgarire il viso. Discorso simile per le tonalità troppo scure. Il giusto compromesso tra sensualità e sobrietà sono i rossetti dai toni neutri, delicati oppure un po’ spenti. Per completare il trucco con un tocco di luminosità, si può applicare un po’ di gloss trasparente giusto al centro delle labbra; Make up occhi – con delle labbra rifatte e truccate quel tanto che basta, si può osare un po’ di più con il make up occhi. Scegliere gli ombretti giusti per esaltare il colore dell’iride, è la prima regola d’oro. Completano il trucco il disegno delle sopracciglia, un buon tratto di eyeliner (o di matita) e delle belle ciglia curate e folte, valorizzate dal mascara.

LEGGI ANCHE -> Trucco labbra all’ingiù: fai sorridere le tue labbra con questa piccola astuzia

Le labbra rifatte (proprio come quelle naturali) hanno bisogno di coccole extra in inverno, perché sono più sensibili al freddo e all’umidità. Il modo migliore per proteggerle è utilizzare un burro di cacao o, in alternativa, un lip balm. Questi prodotti, oltre ad idratare le labbra, creano su di esse un film protettivo che le isola dagli agenti esterni.

LEGGI ANCHE -> Trucco labbra con capelli bianchi: i rossetti che donano di più

Se hai le labbra rifatte e non rinunci mai a truccarle, ora sai quali sono gli escamotage per valorizzarle al meglio. Piccoli gesti per fare la differenza, realizzando un make up bello nel suo complesso e mai volgare.