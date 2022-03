Ex naufraga dell’Isola dei Famosi e figlia d’arte: ecco cosa fa oggi

E’ stata una naufraga e protagonista indiscussa dell’Isola dei Famosi dove è arrivata come figlia d’arte. Ecco cosa fa oggi.

L’Isola dei Famosi tornerà in onda dal 21 marzo con un’edizione tutta nuova. A condurre il reality sarà, per la seconda volta consecutiva, Ilary Blasi che avrà al suo fianco, come opinionisti, Vladimir Luxuria e Nicola Savino che prenderanno il posto degli opinionisti della scorsa edizione ovvero Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi.

In Honduras sbarcheranno nuovi concorrent. In attesa di conoscere i nuovi naufraghi, nella storia dell’Isola, ci sono tanti ex concorrenti che, ancora oggi, vengono ricordati con affetto e stima dal pubblico. Tra questi c’è sicuramente l’ex naufraga che, giunta sull’Isola come figlia d’arte, ha spiccato il volo dimostrando tutta la sua forza.

Ex naufraga dell’Isola dei Famosi: oggi è assolutamente bellissima

L’ex naufraga dell’Isola di cui parliamo oggi è Mercedesz Henger. Era il 2016 quando Mercedesz partecipò all’undicesima edizione del reality show. In Honduras, Mercedez arrivò con la sua spontaneità e semplicità conquistando, giorno dopo giorno, il pubblico dell’Isola. Forte, coraggiosa e determinata, nei panni di naufraga, la figlia di Eva Henger diventò ben presto la beniamina del pubblico.

Dopo l’Isola, Mercedesz ha continuato a lavorare in tv come opinionista e ha scelto di dedicarsi al proprio fisico. Dopo l’esperienza vissuta in Honduras, infatti, Mercedesz Henger ha avuto una trasformazione fisica assolutamente straordinaria. Mercedesz ha cominciato ad allenarsi quotidianamente e a seguire un’alimentazione sana ed equilibrata ed oggi sfoggia un fisico assolutamente mozzafiato come si può vedere dalla foto qui in basso.

Muscoli sviluppati, fisico scolpito che potete provare ad avere anche voi eseguendo 4 esercizi di plank, capelli biondo platino e un sorriso perfetto, rendono Mercedesz una ragazza bellissima che, dopo l’avventura sull’Isola, si è tuffata in mille progetti.

I fan, nel frattempo, sperano di rivederla presto in tv. Dopo l’esperienza da naufraga, la figlia di Eva Henger deciderà di partecipare ad un nuovo reality? In attesa di scoprirlo, c’è anche chi spera di vederla nella casa del Grande Fratello Vip nella prossima edizione. In attesa di scoprire quelli che saranno tutti i suoi progetti, Mercedesz continua a regalare ai fan foto e video mozzafiato.