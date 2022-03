Mara Venier, quello che non aveva mai detto su Maria De Filippi

Mara Venier, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, si lascia andare ad una dichiarazione inedita su Maria De Filippi.

Anche nel mondo dello spettacolo esiste l’amicizia vera e sincera ed è quella che unisce Mara Venier e Maria De Filippi che, prima ancora di essere colleghe, sono anche amiche. A confermarlo è la conduttrice di Domenica In che, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 2 marzo, ha parlato del legame che ha con la conduttrice di C’è posta per te, Uomini e Donne e Amici.

Mara Venieri ha costruito una carriera fantastica e ricca di successi. Tuttavia, la conduttrice ha attraversato anche un momento difficile e, ad aiutarla, è stata proprio Maria De Filippi.

Mara Venier e il legame speciale con Maria De Filippi

Mara Venier, nella lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, ha svelato i dettagli dell’aiuto che ha ricevuto da Maria De Filippi durante il periodo difficile della sua carriera.

“Mi ha teso la mano in un momento terribile della mia vita sia sul piano personale che professionale. Lei, quando la Rai mi aveva licenziata, quando Leone mi aveva detto che ero vecchia. Maria mi ha dato un lavoro. E il lavoro è molto importante, avere un appuntamento con il pubblico, avere un dovere nei confronti di chi ti offre un lavoro, è fondamentale”, ha detto zia Mara.