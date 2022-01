Sabrina Ferilli a Sanremo! Copiamo i look della madrina del Festival!

Sabrina Ferilli a Sanremo per l’ultima puntata del festival, nelle vesti di madrina! Siamo tutti in attesa di vedere, nuovamente, l’attrice romana scendere quelle famose scale! Nel frattempo copiamo i suoi look ALL DAY!

Conduceva il grande Pippo Baudo l’edizione del 1996 del Festival della canzone italiana di Sanremo in cui Sabrina Ferilli ricopriva il ruolo di valletta. Abbiamo amato il suo portamento, naturale e diretto, e i suoi look iconici. Dopo ben 26 anni Sabrina Ferilli ritorna a ricoprire un ruolo importantissimo, quello di madrina dell’ultima puntata del Festival accanto alla conduzione di Amadeus. Siamo tutte in attesa che inizi il festival, per vedere, studiare, scannerizzare, tutti i look e gli outfit dei partecipanti. Nell’attesa cosa possiamo fare? Possiamo vedere i look ALL DAY di Sabrina Ferilli, e copiarli, ma a modo nostro!

Sabrina Ferilli è una delle attrici italiane più amate dal pubblico, e ci è riuscita per tanti motivi. Sicuramente perché i personaggi che ha interpretato nel corso degli anni le hanno permesso di avvicinarsi tanto al cuore degli spettatori. Ha ricoperto ruoli drammatici, ma anche spiritosi!

Quando invece è ospite nei programmi televisivi abbiamo una Sabrina Ferilli naturale, spontanea, ma con un carattere frizzante e vivace. E proprio per il suo essere così naturale è amata dal pubblico italiano.

Cosa mancava? La partecipazione al Festival di Sanremo come co-conduttrice per l’ultima puntata della kermesse accanto ad Amadeus.

Mancano ancora molti giorni prima di vederla indossare quei magnifici abiti di lusso. Nell’attesa, vediamo com’è lo stile di Sabrina Ferilli di tutti i giorni e copiamo i suoi look!

Sabrina Ferilli a Sanremo cosa indosserà? Ecco invece i look ALL DAY!

Camicia, cardigan e jeans taglio dritto. Ecco il segreto di Sabrina Ferilli per un look ALL DAY sportivo ma trendy!

Recentemente Sabrina Ferilli ha postato delle foto che la ritraevano in un look semplice ma d’effetto. Tutto da copiare!

Si trattava di un outfit composto da una canottiera grigia in lurex, con sopra un cardigan di lana scollato con nodo sulla vita, e un jeans a vita alta taglio dritto. Casual ma perfetto per ogni occasione.

Ho selezionato per voi alcuni capi simili a quelli indossati in questo look da Sabrina Ferilli, a basso costo, acquistabili su SheIn:

cardigan beige con scollatura a V e incrocio laterale. € 17,00

jeans taglio dritto a vita alta. € 12,99

Due semplici capi per un total look d’effetto!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna sul look di tutti giorni assolutamente da copiare di Sabrina Ferilli.

