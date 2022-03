Smalto Primavera over 50: come scegliere i colori adatti alle tue mani

Smalto Primavera over 50: se vuoi rimanere al passo con la moda, scopri con noi le migliori tonalità di questa stagione.

Mentre i colori scuri, come il verde, il viola o il nero attirano l’attenzione verso le imperfezioni delle tue mani, le tonalità chiare e metalliche danno risalto alle tue unghie e donano luce alle tue mani.

Perciò vogliamo aiutarti scegliendo la giusta tonalità di smalto per la primavera. Vedrai che il tuo look risulterà elegante e chic.

Smalto Primavera over 50: Le tonalità must have

La Primavera è alle porte, perciò, oltre al cambio di armadio, è ora di dare una scossa ai colori del tuo smalto. Dì addio ai colori tetri dell’inverno e dai il benvenuto alle tonalità chiare e neutre.

Quante tonalità di smalto esistono al giorno d’oggi? Con il nostro aiuto riuscirai a scegliere quella giusta per una Primavera all’insegna della quiete e del bel tempo.

Smalto nude

Se ti stai vestendo per il lavoro, per eventi casual o per un matrimonio, una tonalità nude è perfetta per tutte le occasioni. Se hai la pelle chiara, ti consigliamo un nude con un pizzico di rosa. Evita invece qualcosa di troppo beige o troppo scuro perché farà sembrare le tue mani pallide e malaticce.

Invece, se hai la pelle olivastra, ti consigliamo degli smalti color malva, caramello o beige. I toni scuri della pelle stanno meglio con tutte le tonalità nude, tranne i colori nude biancastri che possono fa sembrare la tua pelle grigiastra.

Rosa pallido

Un rosa pallido è una tonalità che lusinga tutti i toni della pelle. Se scegli la tonalità sbagliata di rosa, tuttavia, la tua pelle potrà sembrare sbiadita.

Se hai la pelle chiara, scegli una malva o un rosa con sfumature lavanda, in modo da bilanciare il rossore della tua pelle. Con una pelle più scura invece, è meglio optare per un rosa con un tocco di grigio metallico o caramello.

Per un evento serale e un effetto super, puoi optare per un rosa pallido con un accenno dorato.

Argento e oro metallico

Per una serata fuori con le amiche, dona alle tue unghie un po’ di luccichio e lucentezza, scegliendo uno smalto metallico.

Infatti, il colore metallico argento o oro donerà al tuo look un tocco chic e un fantastico contrasto con il tuo abito e i tuoi accessori.

Per quanto riguarda il tipo di carnagione, se hai una pelle chiara meglio puntare su uno smalto metallico scintillante dai toni argentati. Con la pelle scura, è preferibile invece un oro metallico con un pizzico di colorazione rame.

Grigi grafici e blu cielo

Se sei una fan della nail art, che abbiamo visto spesso anche sulle passerelle d’alta moda, ma non vuoi scegliere le solite stampe animalier o a pois, allora ti suggeriamo uno smalto grigio con sottotono marrone, un verde menta oppure uno smalto blu cielo.

I colori per le unghie blu e grigio lusingano tutte le tonalità di pelle e sono perfetti soprattutto con i look casual e informali.