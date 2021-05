Sei una donna primavera o una donna autunno? Scopri la tonalità della tua pelle e i colori che ti stanno bene grazie all’armocromia.

Ogni donna ha un colore differente di pelle che può dipendere da sfariati fattori come ad esempio il sottotono giallo, neutro, rosa. La totalità dei colori che ci caratterizzano (colore di pelle, occhi, capelli) determinano un modo diverso di approcciarsi ai colori. Infatti dobbiamo sfatare un tabù: non tutti i colori stanno bene a tutte!

Ecco qui che entra in gioco l‘armocromia. Molte di voi arrivate a questo punto si staranno chiedendo cos’è. La risposta è semplice: l’armocromia è lo studio di una palette di colori che in grado di valorizzarti al meglio, così nell’abbigliamento come nel make-up fino alla scelta di gioielli e accessori. Per ogni donna è dunque fondamentale saper riconoscere i propri colori per valorizzare al meglio se stessa e i propri punti di forza.

Ma prima di andare nel dettaglio, dobbiamo sottolineare che l’armocromia, il primo step della consulenza di immagine che mira a creare la palette ideale per ognuno di noi passa attraverso l’analisi del colore e la teoria delle stagioni, allo scopo di regalare armonia cromatica ed esaltare la nostra bellezza naturale. Ogni donna infatti può assumere le tonalità di una delle quattro stagioni: primavera, autunno, estate e inverno. Ogni stagione avrà poi delle gradazioni di intensità: esistono ben 16 sottostagioni in cui è possibile riconoscersi.

Pelle luminosa fredda o calda? Che stagione sei?

Quando indossate colori caldi, luminosi e brillanti vi vedete bellissime? Allora può darsi che apparteniate alla stagione Primavera! Questo è quello che studia l’armocromia. Una materia di studio affascinate, ci permette infatti di capire quali sono i colori che ci donano maggiormente, non solo per quanto riguarda l’abbigliamento ma anche trucco e colorare di capelli.

Non è una semplice analisi, richiede infatti competenza, attenzione, ricercatezza e i famosi drappi – fondamentali per capire la stagione a cui si appartiene.

