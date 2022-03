Le mele cotte non ti riescono bene? I piccoli errori che rovinano tutto

Scopri quali sono gli errori che fai più spesso quando prepari le mele cotte. Imparare a riconoscerli ti consentirà di ottenere il meglio dalla ricetta.

Le mele cotte rientrano tra le preparazioni semplici della cucina. Di quelle che se ben fatte possono offrire molto in termini di gusto. Dolci, aromatiche e con un profumo che le rende facilmente riconoscibili, le mele cotte rappresentano uno dei piatti più amati da chi adora la cucina semplice e, sopratutto, da chi predilige quei dolci che sanno di una volta e che vantano ancora proprietà benefiche ed ingredienti sani.

Che si tratti di consumarle semplici, con cannella o accompagnate dal del morbido gelato alla crema, le mele cotte sono infatti una vera prelibatezza che occorre però saper cucinare. Ci sono infatti degli errori che possono comprometterne del tutto il risultato e che oggi analizzeremo al fine di saperne di più.

Mele cotte: gli errori da non fare mai più

Preparare delle ottime mele cotte significa saper riconoscere ed evitare degli errori comuni e apparentemente banali ma che, in realtà, possono fare la differenza.

Si tratta infatti di piccole mancanze che all’apparenza possono non influire ma che nella maggior parte dei casi rischiano di danneggiare l’effetto finale. Il tutto per delle mele cotte poco succose, con un’aroma meno forte di quello desiderato e poco appetitose. Ecco quindi quali sono gli errori che non dovrai più commettere.

Sbucciare le mele

La prima regola da seguire riguarda la buccia delle mele. Per far si che mantengano un bell’aspetto ed un buon sapore è infatti indispensabile cucinarle con tutta la buccia. Questa, poi, potrà essere mangiata o meno. Ma, indipendentemente dalle scelte personali, mantenere la buccia durante la cottura si rivela fondamentale. Solo così, infatti, si potrà contare su mele cotte ma sode e tutte da gustare.

Inserire lo zucchero

Forse non lo sai ancora ma la frutta cotta tende ad addolcire. Nel caso della mela, poi, questo particolare regna sovrano e viene spesso alimentato dalla presenza della cannella. Aggiungere lo zucchero durante la cottura è quindi una mossa decisamente sbagliata e controproducente. Una mossa che è sempre meglio evitare. Il sapore finale, infatti, potrebbe essere stucchevole e poco gradevole.

Cuocerla troppo

La mela cotta, come la parola stessa suggerisce, deve essere cotta ma non stracotta. Se si tiene troppo sul fuoco, il rischio è quello di farla appassire e di renderla troppo forte di sapore. Il trucco sta nel cuocerla tanto da ammorbidirla ma senza esagerare. Il frutto andrebbe infatti mantenuto sodo e piacevole da gustare. Il rischio, altrimenti, è quello di ritrovarsi con una purea di mela che, per quanto buona possa essere, non ha nulla a che fare con la mela cotta.

Aggiungere acqua

Spesso, la paura di veder bruciare la mela spinge ad aggiungere acqua durante la cottura. Ti è mai capitato? La verità è che il frutto produrrà da se l’acqua necessaria e che è meglio controllare l’evolversi della cottura piuttosto che aggiungere acqua per paura di andare incontro a dei danni. Così facendo eviterai di annegarla nell’acqua e di renderla più sfatta che soda. Uno degli errori più gravi che si possano fare a riguardo.

Non condirla

Lo abbiamo già detto, la mela cotta è ottima con la cannella ma ci sono tante altre spezie che si prestano al meglio per questa preparazione. Se hai già avuto modo di gustarla al naturale, ricorda quindi che una buona spezia può fare la differenza e rendere il tuo dolce ancor più buono e, soprattuto, più originale. Questo è ovviamente un errore meno grave degli altri ma che è sempre meglio evitare. Dopotutto vogliamo ottenere il massimo, no?

La mela è ricca di proprietà e, per questo, si rivela un frutto che fa sempre bene, sia cotto che crudo. Ed ora che hai appreso quali sono gli errori da non compiere mai durante la preparazione della mela cotta, le possibilità di ottenere la pietanza che tanto desideri sono molto più alte. Ciò che conta è seguire la ricetta ricordandoti sempre degli errori più comuni e che di sicuro avrai fatto almeno una volta. Evitarli basterà a portarti verso un risultato eccezionale e tutto da gustare. Risultato che amerai condividere con amici e parenti.