Beautiful anticipazioni: un alleato sorprendente per Sheila

Anticipazioni puntate di Beautiful dall’America. Sheila Carter protagonista indiscussa dei prossimi episodi. Ecco cosa succederà

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful provenienti dall’America. Sheila Carter sembra essere la protagonista indiscussa dei prossimi episodi e un alleato inaspettato la sorprenderà…Ecco di chi si tratta

Beautiful anticipazioni: Sheila e Taylor alleate inaspettate contro Brooke

Secondo le nuove anticipazioni delle puntate in onda attualmente in America, Sheila Carter la nemica acerrima di tutti e soprattutto di Brooke Logan e Taylor Hayes sembra essersi sbilanciata. La donna ha stretto infatti un’alleanza totalmente inaspettata con Taylor. Scopriamo perché e cosa succederà.

Nelle prossime puntate di Beautiful in onda oltre oceano, nella madrepatria della soap, analizzeremo più nel dettaglio la presenza (e il ritorno) di Sheila Carter nella vita dei Forrester.

Inizialmente la donna si era posta come rivale di Steffy, la figlia maggiore di Ridge e Taylor, in quanto voleva instaurare un legame con suo figlio Finn (marito di Steffy) ma la giovane Forrester non voleva assolutamente che, la Carter entrasse a far parte della sua famiglia.

Eppure, sopo poche settimane, la storyline di Steffy contro Sheila Carter è diventata la storyline di Brooke contro Sheila Carter, mentre la vicenda di Steffy alle prese con la sgradita madre biologica del marito Finn è diventata la vicenda di Ridge alle prese con lo sgradito padre biologico di Hope, ossia Deacon Sharpe.

Dunque nelle puntate di Beautiful abbiamo avuto modo di vedere due grandi ritorni, Sheila e Deacon. Se non fosse che nelle nuove puntate i telespettatori hanno fatto i conti anche con un altro ritorno, quello della psichiatra Taylor Hayes. La madre di Thomas e Steffy ha avuto un ruolo centrale nell’evoluzione delle dinamiche fra i personaggi. Soprattutto per i suoi figli.

Sia Thomas che Steffy infatti, dal momento in cui la madre ha calcato i piedi per le strade di Los Angeles non hanno perso un attimo per cercare di farla riavvicinare a papà Ridge. Il tutto a discapito di Brooke.

La loro voglia di far tornare insieme i genitori è stata raccontata come un’ossessione portata avanti con insistenza infantile e senza logica, che ha il compito di renderli antipatici e “cattivi della situazione” i due giovani. In particolare, Thomas sembra abbiamo stretto un’alleanza inaspettata con Sheila.

Colei che fu il motivo principale dell’assenza della madre Taylor per buona parte dell’infanzia, e le cui gesta avevano decretato la fine della loro splendida famiglia, adesso è diventata una solida alleata. Ma perché?

Come spiega la sua interprete Kimberlin Brown: