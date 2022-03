Gli astri ci svelano quali sono le donne che in amore sono le più fredde, crudeli ed anaffettive di tutto lo zodiaco. Fai parte della classifica?

Il nostro segno zodiacale ci conferisce alcuni tratti della personalità che incidono sul modo in cui ci comportiamo in amore, ma anche in famiglia e sul lavoro. Secondo gli astrologi le donne che in amore sono più fredde e impassibili appartengono ai 4 segni zodiacali che stiamo per svelarti.

Accanto ad alcuni segni zodiacali estremamente affettuosi ci sono i segni glaciali e più emotivamente distaccati, tanto da apparire addirittura crudeli in alcuni casi. Ed ecco chi sono le donne innamorate più crudeli dello zodiaco.

Le donne innamorate più crudeli dello zodiaco hanno questi segni

Gli astri ci svelano i segni ai quali appartengono le donne più fredde dello zodiaco e i motivi per i quali in coppia assumono questo atteggiamento distaccato e freddo nonché i motivi per i quali sono così dure ed esigenti nei confronti del partner.

Le donne di questi segni passano gran parte della loro vita ad essere single perché le loro relazioni finiscono in fretta. Condividere un progetto di vita con una donna così esigente e così mal disposta a manifestare il suo affetto è davvero un’impresa. I loro principi azzurri finiscono spesso col rivelarsi ben poco affascinanti ed incapaci di soddisfare le loro aspettative.

Fai parte anche tu della classifica che segue?

Ariete

La donna Ariete è molto esigente e molto impassibile. Questa donna non si conquista con facilità. Per colpire il suo cuore ci vogliono gesti eclatanti che le dimostrano che si ha la personalità che le piace. Questa donna analizza molto come il partner si comporta con lei e con gli altri e quando i suoi criteri non vengono soddisfatti non esiterà a dire addio alla persona che stava frequentando e nel modo più freddo possibile, senza lasciare spazio a ripensamenti.

Bilancia

Le donne della Bilancia sono molto decise e sanno bene cosa vogliono. Non sono interessate a storielle superficiali ma cercano un partner col quale crescere insieme. La donna bilancia prima di scegliere un partner lo testa in molti modi e alcuni dei suoi test potrebbero apparire spietati. Viene definita una carnefice di cuori è impassibile e non da alcuna possibilità agli uomini che non soddisfano le sue condizioni.

Toro

Le donne Toro sono sentimentalmente ingestibili. Indipendenti e forti, danno l’impressione di non aver bisogno di nessuno e gli uomini tendono a scappare. In realtà la donna del Toro è un grande braccio destro per il partner, una donna sulla quale poter contare sempre. Questa donna intelligente e arguta non ha bisogno di uomini fragili e nel caso in cui il partner non riesce a tenerle testa finisce col concentrarsi solo su se stessa. Questo atteggiamento le serve per allontanare il partner ma inevitabilmente spezza il cuore di chi ne è innamorato.

Pesci

La donna del segno dei Pesci è estremamente sensibile e non si direbbe mai che possa essere anaffettiva e crudele. MA come spesso accade un buono che subisce torti diventa più crudele di un cattivo. La donna Pesci è molto leale ed onesta in amore e desidera essere ricambiata. Finchè ti comporti bene con loro sono gentili e amorevoli, ma le cose cambiano quando il loro forte intuito fa nascere in loro dei sospetti. In questo indagherà fino a quando non avrà le risposte che cerca e se le sue impressioni verranno confermate non perdonerà. Con lei è meglio dire verità dolorose che bugie.