Beautiful anticipazioni, tutto cambia: un clamoroso ritorno alla Forrester

Anticipazioni puntate italiane di Beautiful. Qualcosa torna all’origine e in particolare alla Forrester Creations. Ecco cosa e perché

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni della settimana e di tutte le puntate italiane di Beautiful. In particolare ci concentreremo su Thomas e la “fine” della sua ossessione per il manichino di Hope.

Beautiful anticipazioni: il manichino di Hope torna a “casa”

Secondo le nuove anticipazioni settimanali della nostra soap opera preferita, Thomas Forrester sembra aver superato la sua fissazione per Hope e in particolar modo la sua ossessione macabra per il manichino della ex moglie.

Nelle nuove anticipazioni della soap opera americana, succederanno tantissime cose e dopo aver a lungo posto al centro la figura di Thomas Forrester (Matthew Atkinson), prima per la sua ossessione per Hope (Annika Noelle), dopo per la malattia adesso è finalmente giunta l’ora di voltare pagina.

Dopo aver subito un delicato intervento chirurgico il giovane Forrester sembra essersi ripreso dall’ossessione. Come ben sapete se leggete le nostre anticipazioni in materia, Thomas stava vivendo un periodo molto difficile e Hope aveva provato a stargli accanto.

Questa situazione ha però condotto a un terribile equivoco: Liam (Scott Clifton) ha visto Thomas baciare il manichino e, pensando che si trattasse di Hope, ha poi fatto l’amore con Steffy (Jacqueline MacInnes Wood). Aggiungendo tasselli e mattoni ad una situazione già piuttosto drammatica.

Ma tornando al nocciolo della questione (ossia l’ossessione di Thomas) possiamo dirvi per certo che nelle prossime puntate italiane, la storyline del manichino si concluderà. Difatti Charlie (Dick Christie) riporterà la bambola negli uffici della Forrester Creations.

Ciò genererà però nuovi sensi di colpa in Steffy: la giovane, pur felice del suo rapporto d’amore con Finn (Tanner Novlan), penserà ancora con turbamento alla notte trascorsa con Liam. Soprattutto perché, come ben sapete, Steffy si accorgerà presto di essere incinta.