Una Vita anticipazioni: un segreto scottante viene a galla?

Una Vita anticipazioni della settimana. Tutto quello che succederà dal 14 al 19 febbraio 2022. Scopriamolo insieme

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

La soap operaracconta le vicende appassionanti delle famiglieFamiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni della settimana: Marcos e Soledad rischiano di essere scoperti

Nelle nuove puntate di Una Vita, Marcos Bacialupe e la domestica Soledad rischieranno di essere scoperti e mettere a repentaglio la loro storia d’amore. Ecco cosa succederà

Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez) avrà sempre più difficoltà nel mantenere nascosta la sua relazione con la domestica Soledad Lopez (Silvia Marty) senza che la figlia Anabel (Olga Haenke) si accorga di nulla.

Se seguite le nostre anticipazioni saprete già che Marcos comunicherà a Soledad che non riesce più a fare a meno di lei. Tant’è che la donna accetterà di avere con lui un rapporto alla pari – e non da signore e sottoposta – quando si troveranno da soli all’interno di casa Bacigalupe.

Tuttavia, data la recente morte della moglie Felicia Pasamar (Susana Soleto), l’uomo non vorrà fare menzione della questione nemmeno con la figlia Anabel, che – con una serie di scuse – verrà puntualmente spedita lontana dall’appartamento ogni volta che il borghese vorrà fare l’amore con l’inserviente.

Soledad, oltre a preoccuparsi per i sospetti che la “pettegola” Fabiana (Inma Perez Quiros) avrà sul suo conto, e che la porteranno ad avere dei veri e propri incubi, Soledad darà l’impressione di essere decisamente a disagio quando si parlerà del decesso di Felicia e le stranezze aumenteranno quando proporrà a Marcos di donare ai poveri tutti i vestiti della donna perché, in fondo, lei non ne ha certamente più bisogno.

Accantonata l’iniziale riluttanza, il Bacigalupe Senior darà alla domestica il permesso di procedere in tale maniera, anche se sottolineerà che devono essere dati ad una parrocchia lontana da Acacias per evitare che lui li veda addosso ad altre donne che non siano la defunta consorte. Ovviamente, Soledad si impegnerà per rispettare la promessa, ma poi finirà per indossare uno di quegli abiti e su invito di Casilda, che lo troverà bellissimo, deciderà di tenerlo…