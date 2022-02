Indossa tutti i tuoi fiori preferiti con queste idee colorate e femminili

Dopo la giornata degli innamorati siamo tutte inondate di fiori, ecco perché il richiamo con la flora è naturale, anche nella moda. Scopriamo come anticipare la primavera indossando i colori di uno dei regali preferiti dalle donne, i fiori.

Gusti e colori non si discutono, proprio come nella scelta di un fidanzato, anche quando facciamo shopping più o meno sappiamo sempre cosa comprare e soprattutto di che colore desideriamo vestirci per quella specifica occasione. Dopo Sanremo e soprattutto dopo San Valentino, viene spontaneo pensare ai fiori e quindi vestirci color glicine o color “fiori di pesco” come cantava Lucio Battisti è un’ottima idea per evadere dal grigio della pioggia.

Vesti nel colori dei fiori per scaldare il tuo look anche in inverno

L’abito di True Violet one shoulder ruffle è di lunghezza midi, elegante e in un viola ciclamino perfetto per questo periodo. Co volant sulla spalla destra e sul fianco sinistro, creaa un gioco di volumi nella gonna chiudendosi a strati. Si trova su Zalando a 99,95 euro.

Scontato del 29%, la giacca di Vicolo (su Yoox a 90 euro) è un modello elasticizzato e doppiopetto, con tasche definite laterali, con revers che ricordano i tailleur di Hebe Studio di cui abbiamo già parlato, fa pensare alla mimosa ed alla calendula.

Ispirato alla rosa, ha un fiocco obliquo sul fianco il vestito corto con spalline sottili Ally di Rebecca Vallance (su MyTheresa a 295 euro). Il corpetto è aderente con cuciture principessa mentre la gonna a trapezio mette in evidenza le gambe camuffando un po’ i fianchi.

Come i petali di una margherita e come le rose simbolo di purezza, i pantaloni bianchi in denim dalla linea dritta di Fendi (790 euro) hanno il motivo FF Karligraphy stampato all over ton sur ton. L’effetto è delicato ed al contempo inconfondibile.

Omaggio alle sterlizie, l’abito lungo arancione di Self Portrait è scontato di ben il 40% su MyTheresa a 273 euro ed è tutto in chiffon. Con volant sulla scollatura e sull’orlo delle maniche, riprende gli inserti in pizzo della gonna e crea un movimento gitano.

Le possibilità sono molte ma bisogna scegliere colori adatti alla carnagione ed alla chioma. Basta un attimo per passare da top a flop, attente!

