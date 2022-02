Pesce al sale: ecco i trucchi per cucinarlo alla perfezione

Il pesce al sale è molto semplice da preparare ed è squisito ma richiede alcuni trucchi per cucinarlo alla perfezione.

Oltre che essere un piatto scenografico il pesce al sale è anche un secondo piatto che possiamo servire in diverse occasioni: da una cena in famiglia ad una tra amici. Pur essendo una preparazione semplice necessita però di alcune accortezze.

Il pesce al sale è un ottimo modo per preparare il pesce al forno in poco tempo ma ottenendo un risultato eccezionale.

Dal branzino all’orata, il metodo di cottura al sale è particolarmente indicato per questo tipo di pesci ed ha anche una storia antica. In questo modo infatti riusciamo a cuocerlo senza grassi. Ma scopriamo i trucchi per realizzarlo al meglio.

Ecco i trucchi per cuocere il pesce al sale

Cuocere il pesce al sale è davvero semplice, purché si conoscano i trucchi per cucinarlo al meglio. Un metodo di cottura pratico e alla portata di tutti che ci permette di ottenere un pesce cotto nel forno con il vapore della sua umidità.

La crosta di sale infatti permetterà di farlo cuocere al suo interno in modo leggero e salutare senza dover aggiungere grassi durante la cottura. Infatti, possiamo condirlo con un filo d’olio a crudo quando lo serviamo.

Esistono però alcuni piccoli accorgimenti che ci permettono di realizzare il pesce al sale al meglio: scopriamo di cosa si tratta.

1) Eviscerare il pesce. La prima cosa da fare e non la più scontata è eviscerare il pesce come si deve. In tal caso se siamo pratici possiamo farlo in autonomia altrimenti meglio affidarsi alle mani più esperte del nostro pescivendolo di fiducia.

2) Non squamarlo. Possiamo evitare il passaggio infatti tenere le squame ci permetterà poi di togliere meglio la pelle una volta cotta.

3) Mettere due tipi di sale. Dobbiamo inserire due tipi di sale, sia quello fino che quello grosso e mescolarli tra di loro. Saranno sufficienti 500 grammi dell’uno e 500 dell’altro per un totale di un chilo di sale per un pesce del peso di circa 500 grammi.

4) Aggiungere l’albume. In tal caso se ne aggiungono 3 e si possono inserire o leggermente sbattuti e in tal caso dobbiamo mettere anche una piccola quantità d’acqua circa mezzo bicchiere o le chiare montate a neve.

5) Guarnire il pesce all’interno. Per dare più aroma al nostro pesce al sale, anche se al naturale è comunque squisito, possiamo inserire un trito di erbe aromatiche e aglio o altrimenti se vogliamo farlo ancora più semplice qualche fetta di limone e un pizzico di sale.

6) Chiudere il pesce prima di ricoprirlo di sale. Dobbiamo avere l’accortezza di chiudere la pancia del pesce così da non far entrare il sale all’interno.

7) Tempi di cottura. Inforniamo a 200°C in modalità ventilata, quindi il forno dovrà essere ben caldo. A questo punto ogni 100 grammi di pesce calcoliamo circa 4 minuti di cottura.

Grazie a questi semplici trucchi realizzeremo un pesce al sale perfetto.