Anticipazioni Una Vita: fuga improvvisa da Acacias?

Una Vita anticipazioni della settimana. Uno dei personaggi centrali delle trame vuole abbandonare per sempre Acacias. Ecco di chi si tratta e i motivi dietro questo folle gesto

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

La soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni della settimana: Anabel vuole andare via da casa

Nelle nuove puntate di Una vita, ci concentreremo sul rapporto tra Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez) e sua figlia Anabel (Olga Haenke). Un rapporto che subirà un tracollo improvviso incrinandosi sempre di più.

Le anticipazioni segnalano che tutto partirà nel momento in cui Aurelio chiederà a Natalia di spiegare per filo e per segno ad Anabel per quale motivo è realmente morto Carlos Armijo, ossia il promesso sposo della Bacigalupe.

Seguendo alla lettera gli ordini del fratello maggiore, la Quesada farà dunque sapere alla giovane che l’uomo, in realtà, è stato assassinato da Marcos, che si era accordato con il padre Salustiano Quesada per favorire un suo matrimonio con Aurelio, un partito migliore per via dei suoi loschi affari.

Dunque ancora una volta i fratelli Quesada metteranno bocca nella vita di Anabel e penseranno con furbizia nuovi modi per vendicarsi del Bacialupe Senior. Dopo aver tentato di drogarla e di abusare di lei, Aurelio prova un nuovo metodo, più subdolo, per vendicarsi di quella famiglia.

Tuttavia inizialmente Anabel tenderà a non credere appieno alle parole di Natalia, anche se i suoi sospetti sul conto di papà Marcos aumenteranno nel momento in cui scoprirà la tresca in corso con la domestica Soledad Lopez (Silvia Marty).

Anabel caccerà Soledad da casa per parlare privatamente con Marcos. Dando sfogo a tutta la sua rabbia, la Bacigalupe domanderà quindi apertamente al padre se lui sia davvero coinvolto nella morte di Carlos, ma ovviamente riceverà come risposta un no che non la convincerà affatto.

In tutto ciò Marcos preciserà ad Anabel che ha sempre fatto il possibile per garantirle un futuro sereno e felice, sottolineando che lei non si è mai posta dei “dilemmi morali” sui soldi che, puntualmente, sperperava per incrementare i suoi vizi.

Marcos dunque farà un discorso serio che senza fronzoli espliciterà con trasparenza che si è dovuto “sporcare le mani” per garantirsi e garantire alla figlia un’esistenza agiata!

Dopo il discorso padre-figlia, Anabel cadrà in una crisi ancora più profonda. La giovane Bacialupe deciderà quindi di preparare le valigie per andare via in qualche posto lontano. Un posto dove non dovrà più convivere con l’uomo che l’ha da sempre tradita e che le ha sempre mentito.

Tali parole faranno entrare in collera il Bacigalupe, che non esiterà a schiaffeggiare la figlia e a minacciare di rinchiuderla in convento se non farà esattamente ciò che lui, in quanto autorità paterna, vuole.

Tra genitore e figlia si produrrà dunque una vera e propria spaccatura, la stessa che farà gongolare di gioia Natalia e Aurelio.