Una Vita anticipazioni: dramma ad Acacias, paura per Anabel

Una Vita anticipazioni. Grande paura ad Acacias, Anabel si ritrova in una situazione davvero sconveniente. Ecco cosa le è successo

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

La soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: Aurelio tenta di abusare di Anabel

Nelle nuove puntate di Una Vita, Aurelio Quesada tenta di abusare di Anabel Bacialupe approfittando dell’assenza del padre e del fratello. Ecco cosa succederà.

Secondo le anticipazioni sulle trame delle prossime puntate di Una Vita in onda su Canale 5 il messicano Aurelio Quesada vorrà approfittare di Anabel ma verrà fermato giusto in tempo dalla domestica Soledad, la quale dirà poi tutto a Marcos Bacialupe.

Tra i Quesada e i Bacialupe vi è in corso una guerra dichiarata che va avanti dallo storica rivalità fra Marcos e il padre di Aurelio e Natalia. Ma non soltanto. Infatti Anabel e Aurelio hanno più di un affare in sospeso.

Tutta la situazione peggiorerà dal momento in cui Aurelio deciderà di compiere un atto disperato e drogare Anabel per approfittare di lei. Ma andiamo per step.

Come ben sapete, Anabel è ormai felice fra le braccia del giovane Miguel con il quale condivide una solida e forte relazione amorosa. Il giovane vorrà addirittura sposare la sua amata ma Anabel prenderà tempo per dargli una risposta.

Nonostante ciò, la giovane Bacigalupe vorrà restare in intimità con il suo fidanzato, il quale però vorrà aspettare di metterle l’anello al dito prima di avere rapporti intimi con lei. Ma alla fine cederà. Comunque sia, la loro storia d’amore procede a gonfie vele e tutta questa situazione non va di certo giù ad Aurelio, l’ex di Anabel.

Secondo alcune informazioni, Aurelio e Anabel erano sul procinto di sposarsi quando la giovane Bacialupe lo lasciò sull’altare. Un affronto bello e buono che il Quesada non ha mai dimenticato. Anzi, una motivazione in più che lo spinge verso la sua vendetta. Quale miglior occasione se non l’assenza di Marcos e Miguel per affari di lavoro?

Pertanto, approfittando dell’assenza di Marcos, Aurelio di presenterà a casa Bacigalupe, ben sapendo che Anabel sarà sola. La malvagità dell’uomo si manifesterà nel momento in cui deciderà di drogare la ragazza con lo scopo di abusare di lei. Ma prima di arrivare a questo momento, Aurelio (così come Natalia) si era mostrato vicini ad Anabel dimostrando alla ragazza di potersi nuovamente fidare di lui. Così, ingenuamente, la Bacialupe lo ha invitato a casa sua per una merenda, abbassando la guardia.

Anabel sembrerà quindi spacciata, ma fortunatamente prima che capiti il peggio arriverà Soledad, la quale riuscirà a fermare in tempo Aurelio. Il perfido Quesada cercherà di giustificarsi in qualche modo, sostenendo di stare aiutando Anabel dopo un improvviso svenimento.

Aurelio inoltre, con fare minaccioso, inviterà la domestica a non rivelare nulla di ciò che è accaduto a Marcos. Soledad però, non riuscirà a tenere la bocca chiusa e rivelerà tutto a Marcos non appena Bacigalupe tornerà dal suo viaggio di affari.

Come prevedibile, l’uomo non prenderà affatto bene la cosa. In primis rimprovererà Anabel per essersi riavvicinata a Aurelio e Natalia. Quest’ultima intanto, verrà a sapere del malessere avuto da Anabel e sospetterà che dietro a tutto ci sia proprio lo zampino del fratello, il quale però negherà tutto fino alla fine.