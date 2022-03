Come abbinare il micro cardigan per essere in perfetto stile Y2K

Il micro cardigan può essere un indumento adattabile a varie occasioni, ma come lo possiamo abbinare per essere alla moda? Ecco 5 suggerimenti.

Lo amano davvero tutte: da Chiara Ferragni a Dua Lipa, passando per Veronica Ferraro. Il cardigan si toglie quell’aspetto serio, per tornare ad essere versione xxs, come era nei primissimi anni 2000 (anzi, diciamo anche di più). Vi dice qualcosa Mean Girls? Oppure Baby One More Time, in cu Britney Spears ebbe l’idea di mostrarsi in versione scolaretta e di intrecciarlo in vita?

Del resto la moda Y2K insegna che tornare indietro nel tempo – attraversando generazioni e generazioni – è bello, ma farlo con stile è meglio. Ed il capo “must” che dobbiamo avere tutte nel nostro armadio in questo periodo è proprio il cardigan corto. Ma come si indossa per far credere a chi ci vede in giro di aver sbagliato epoca e di essere tornato a 20 anni fa? Ecco 5 modi per abbinare il micro cardigan ed essere trendy.

5 idee per abbinare il micro cardigan

Quello che rende il micro cardigan così amato è anche la sua versatilità: può essere indossato in tantissime occasioni, in diversi modi e ne esistono molti tipi. Abbiamo selezionato però 5 idee. Eccole di seguito.

1. Micro cardigan con gonna dello stesso colore

Che sia di lana, di cotone, a prescindere dal tessuto, insomma, il micro cardigan abbinato alla gonna dello stesso colore è una combo che vince sempre.

Il top è abbinare poi delle scarpe con il tacco, oppure degli stivali alti ed il risultato sarà un look sexy, ma allo stesso tempo chic.

2. Micro cardigan dentro alla gonna a quadri

Questo outfit fa un po’ Britney Spears in “Baby one more time”, mancano solo le treccine. Ma, a prescindere dal colore e dalla fantasia, quello che conta è che il cardigan in questo caso diventa una maglia.

La sostituisce perfettamente, diventando un capo unico e non uno da indossare sopra un altro. Questo per far capire quanti usi può avere un semplicissimo indumento.

3. Micro cardigan bianco e pantalone nero

Comodo per andare a lavoro, a pranzo fuori, per un aperitivo con le amiche, il cardigan corto bianco insieme al pantalone nero è uno di quegli outfit adattabili ad ogni occasione. Tutto sta nel saper creare il giusto outfit da arricchire con i giusti accessori.

Per andare a lavoro andrà benissimo con scarpe basse, per andare a pranzo fuori possiamo aggiungere degli orecchini ed una cintura vistosi, per un aperitivo con le amiche possiamo osare con un tacco vertiginoso.

4. Micro cardigan e jeans

Può sembrare un’accoppiata banale, ma non lo è affatto, anzi, abbinare il micro cardigan al jeans ci fa sempre la nostra magra figura. Indossato con un top – che magari lasci un po’ di pancia da fuori – è perfetto per un pomeriggio con le amiche all’insegna dello shopping, tanto per fare un esempio.

Con una maglia da sotto un po’ più lunga, invece, va benissimo anche per andare a lavoro. Insomma questo look è più che versatile, quindi può essere adattato a tutte le esigenze.

5. Micro cardigan “Jacquemus”

Presentato in passerella da Maison Jacquemus, questo mini cardigan – che in effetti è decisamente molto mini e poco cardigan – è quello per eccellenza e con questo facciamo davvero cinquina. Come testimonia il suo profilo Instagram, è il preferito di Chiara Ferragni (e di tantissime altre influencer comunque).

Come dicevamo, è stato lanciato da Jacquemus, ma in realtà è stato solo l’aprifila: questo è un trend nel frattempo è stato abbracciato da moltissimi altri marchi. Emblematica la sfilata Primavera – Estate 2022 di Miu Miu, tanto per citarne uno.