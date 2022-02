Una ballerina di Ballando con le Stelle si è lasciata andare a una struggente confessione che ha commosso tutti. Ecco di chi si tratta.

La struggente confessione della ballerina di Ballando con le Stelle

Stiamo parlando della splendida ballerina ucraina Anastasia Kuzmina, che si è cancellata dai social dopo l’attacco della Russia all’Ucraina, che molti non si sarebbero mai aspettati.

Anastasia è infatti originaria di Kiev, la nota capitale dell’Ucraina. “Grazie per tutti i messaggi” ha scritto addolorata Anastasia sul suo profilo Instagram. “Per ora tutto ok, ma cancello Instagram perché non fa altro che mettere ansia”. Come ultimo post su Instagram Anastasia ha pubblicato semplicemente la bandiera del suo Paese.

Attraverso le Instagram Stories, Kuzmina ha inoltre voluto lanciare un appello: “Abbiamo davvero bisogno di un aiuto ora. È già incredibile che l’Ucraina abbia resistito questo primo giorno e mezzo. Abbiamo bisogno di un effettivo sostegno della NATO. A terra gli ucraini stanno morendo per difendere il nostro Paese. Dal cielo non abbiamo possibilità! Ci andranno di mezzo migliaia di persone normali, se i missili arrivano dal cielo! Ripostate il più possibile. Non lasciate da sola l’Ucraina”.

La ballerina, che nell’ultima edizione di Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci ha ballato in coppia con il noto parrucchiere dei vip Federico Fashion Style, ha aggiunto: “So che la vostra preoccupazione è che possa scoppiare una Terza Guerra Mondiale. Ma è già stato fatto il primo passo. Putin non si fermerà qui. Non abbiamo chiesto nulla finora. Ci sono stati dei precedenti in cui si dava il permesso di chiudere lo spazio aereo senza che poi la NATO venisse coinvolta. Si fa per proteggere le vite umane”.

E ha concluso l’appello accorato: “Una cosa che tengo sottolineare è che stiamo parlando di una persona pazza e megalomane. Putin è fuori di testa ed è completamente accecato dal potere. La scusa dell’avvicinamento dell’Ucraina alla NATO non regge fino in fondo. Attorno alla Russia ci sono membri della NATO: Polonia, Lituania, Estonia, Lettonia.”

“Ma ha attaccato l’Ucraina, perché non accetta che un Paese così forte possa avvicinarsi a un’idea di democrazia contro la sua malata, ma nascosta, idea di dittatura. E, dopo avere conquistato la mia Ucraina, andrà avanti a conquistare i Paesi sempre più vicini all’Italia. Bisogna fermarlo ora”.