Milly Carlucci è una delle conduttrici TV più amate di sempre, con una carriera lunghissima alle spalle. Molti però affermano che, nel corso degli anni, si sia sottoposta a qualche piccolo intervento estetico. Ma Milly Carlucci è davvero rifatta?

Abbiamo visto ultimamente Milly alla conduzione del talent show Il cantante mascherato, che ha ottenuto un enorme successo di pubblico. Il 26 luglio 2021 ha condotto invece su Rai 3 l’evento Dal Circo Massimo, Andrea Bocelli!, concerto inaugurale del Food Systems Summit dell’ONU a Roma.

Il 7 dicembre 2021 ha condotto, insieme a Bruno Vespa, la diretta di Rai 1 dalla Prima della Scala.

Il suo più grande successo, però, non sono i traguardi raggiunti in campo lavorativo ma i suoi due figli, ai quali è incredibilmente affezionata e di cui ama celebrare i successi professionali.

In una recente intervista, Milly ha raccontato le gioie e i dolori della maternità: “Quando i figli erano piccoli mi sono sentita spesso in colpa. Tuttavia, non ho mai messo in discussione la scelta di lavorare, perché i miei genitori mi hanno insegnato il valore dell’indipendenza e, oltretutto, mi hanno agevolata rendendosi disponibili come “baby sitter””, ha rivelato la conduttrice.

“Lo ritengo davvero un gran privilegio. Sapere che, in mia assenza, Angelica e Patrick erano educati con amore e disciplina mi rendeva serena. Se fossero stati affidati a una tata, invece, i conflitti interiori mi avrebbero divorata”.

Ma Milly Carlucci è davvero rifatta?

Se guardiamo le foto degli inizi della sua carriera, Milly appare ovviamente molto diversa rispetto al presente. C’è chi afferma che si sia sottoposta a qualche intervento estetico ma, a parte forse un tocco di botox, il suo aspetto non è poi così cambiato dagli esordi.

Originaria di Sulmona, la sua carriera ha preso il volo negli anni Ottanta, anni in cui ha raggiunto la notorietà conducendo programmi televisivi di punta per Rai e Mediaset. Ha anche seguito, per diverso tempo, le carriere parallele di cantante e attrice. Ha infatti sempre avuto una bellissima voce, apprezzata da molti.

È negli anni Novanta, però, che la sua fama ha raggiunto le vette più alte, grazie alla conduzione di programmi di grande successo come Scommettiamo che…?, Festival di Sanremo, Luna Park, Fantastico e Pavarotti & Friends.

Dal 2005 in poi è stata al timone del programma cult Ballando con le stelle, il più longevo varietà della Rai, di cui è diventata anche autrice e capo progetto.