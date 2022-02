By

Stiamo parlando della bellissima Laetitia Casta, una delle supermodelle più amate e seguite degli anni 90 e ora anche attrice, che ha letteralmente fatto impazzire il noto attore italiano, con il quale ha avuto una relazione dal 2003 al 2013.

La carriera di Laetitia ha avuto inizio quando lei aveva solo 15 anni. A quell’età infatti è stata scoperta da un fotografo mentre era in vacanza con la famiglia in Corsica, terra natia del padre.

Nel 1999 è stata scelta dall’Associazione dei sindaci francesi (AMF) come modella della Marianne, simbolo della repubblica francese. Ha inoltre preso parte, ancora molto giovane, ad alcune pellicole cinematografiche di grande successo commerciale tra cui Asterix & Obelix contro Cesare.

In Italia l’abbiamo vista come presentatrice al Festival di Sanremo 1999 assieme a Fabio Fazio e, nello stesso anno, ha debuttato sul Calendario Pirelli (per cui ha posato anche nel 2000 e nel 2019).

Il 19 ottobre 2001 Laetitia ha avuto la sua prima figlia, Sahteene, dall’ex compagno Stéphane Sednaoui. Dal 2003 al 2013 è stata fidanzata, appunto, con Stefano Accorsi, cui cui ha avuto due figli, Orlando, nato il 21 settembre 2006, ed Athena, nata il 29 agosto 2009. Accorsi si è addirittura trasferito in Francia per stare accanto alla sua famiglia.

Nel 2006 Laetitia ha inoltre recitato per la prima volta accanto ad Accorsi nel film La jeune fille et le loups, di Gilles Legrand, che però non è stato distribuito in Italia.

Nell’aprile del 2010, dopo la separazione da Accorsi, la Casta ha preso parte alle riprese del videoclip Te amo, della cantante statunitense Rihanna, e ha preso parte a diversi film francesi tra cui Gainsbourg (vie héroïque), in cui ha vestito i panni dell’iconica Brigitte Bardot. La sua interpretazione le ha fatto ottenere il premio César come migliore attrice non protagonista.

Nel 2015 la Casta si è legata all’attore francese Louis Garrel, con il quale si è sposata nel giugno 2017 a Lumio in Corsica. Da questa unione è nato Azel, il 17 marzo 2021.

Testimonial ufficiale di L’Oréal, nel febbraio 2014 ha preso parte alla pellicola Una donna per amica, accanto a Fabio De Luigi e Adriano Giannini. Tutt’oggi è impegnata sia come modella che come attrice.