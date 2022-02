Scrivania sempre in disordine? Risolvi il problema con queste dritte

Tenere in ordine la scrivania non è affatto semplice. Grazie ad alcune piccole strategie si può però ottenere un buon risultato. Ecco le dritte che ti torneranno più utili che mai.

A meno di non essere dei maniaci dell’ordine, la scrivania rientra tra quei luoghi della casa dove il disordine regna sovrano. A tal proposito ci sono persone che giurano di saper gestire un disordine a loro modo ordinato ed altre che, invece, si limitano ad impazzire perdendo gran parte del tempo a cercare gomme, quaderni e fogli di ogni tipo.

Tenere in ordine la scrivania è infatti molto più difficile di quanto si pensi. E tutto perché il più delle volte manca un’organizzazione di base. Scopri quindi come risolvere il problema in modo definitivo, iniziando a vivere il tuo ambiente di studio o di lavoro con maggior armonia.

Ordine nella scrivania? Ecco come fare

Per mantenere in ordine la scrivania è necessario seguire una serie di step fondamentali e indispensabili che una volta acquisiti e messi in pratica nel modo giusto e con relativa costanza cambieranno per sempre le cose.

Cerchiamo quindi di capire quali sono questi passaggi e come metterli in pratica nel modo corretto e più adatto al proprio stile di vita. In questo modo ti sentirai immediatamente più organizzata e pronta a vivere la tua nuova postazione.

Eliminare il superfluo per far ordine nella scrivania

La prima causa di disordine è l’avere più oggetti di quanti ne servano. Ciò porta ad avere cassetti sempre in disordine e a dover rubare spazio alla scrivania e a tutte le superfici libere della scrivania. Imparare a fare a meno di ciò che non serve si rivela quindi molto utile nonché liberatorio per la mente. Se proprio non riesci a sbarazzarti (ricorda che puoi conservare, vendere o regalare ciò che non usi più) di tutto puoi sempre creare un angolo del cassetto per le cose che non ti servono ma che ti piace avere attorno. In alternativa c’è sempre l’opzione della scatola da conservare in cantina e da riaprire di tanto in tanto quando riconosci che ti serve davvero qualcosa.

Ogni cosa al suo posto con semplici dritte

Una volta tolto tutto il superfluo si dovrà decidere dove collocare ogni singolo oggetto. Il trucco per la buona riuscita del progetto è quello di non lasciare nulla al caso. Ogni singola cosa dovrà avere un suo spazio ben preciso. Questa scelta serve anche a capire se si è davvero eliminato ciò che non serve o se si stanno ancora tenendo oggetti dei quali si potrebbe fare benissimo a meno. Una volta stabilito un posto, questo dovrà rimanere sempre lo stesso in modo da non creare confusione.

Usare tante scatole per una scrivania in ordine

Le scatole, ormai lo sappiamo bene, sono un buon modo per fare ordine perché possono contenere oggetti di ogni tipo senza creare caos visivo. È bene quindi posizionarne sia nei cassetti (ne esistono di basse e adatte all’uso) che dove si ha spazio. In questo modo si avrà sempre tutto a portata di mano e si eviterà di dover cercare troppo ciò che serve al momento. Nota importante: le scatole puoi anche riciclarle usando quelle dei cioccolatini, di scarpe, biancheria intima, etc… Basterà foderare quelle meno belle per gestire il tuo spazio senza spendere troppo.

Organizzare al meglio la scrivania

Ovviamente, la scrivania dovrà essere sempre perfettamente in ordine. E ciò vale anche durante il suo utilizzo. Anche in questo caso, il trucco sta nel decidere dove piazzare pc, diario, quaderni, penne, calcolatrice e persino tablet e smartphone. Avere sempre ogni cosa in un punto fisso consentirà infatti di muoversi con maggior libertà e di guadagnare molto più tempo di quanto non si pensi. E poi vogliamo mettere la voglia che si ha di sedersi ad una scrivania bella da vedere ed in perfetto ordine?

Rimettere tutto in ordine ogni giorno

Il trucco finale, che le nostre mamme (e anche nonne) ci ripetevano all’infinito è quello di rimettere tutto in ordine dopo l’utilizzo. Ciò vale sia mentre si sta studiando o lavorando che quando si finisce e ci si alza dalla scrivania. Un modo semplice e veloce per far si che la postazione scelta con tanta cura sia sempre invitante e pronta all’uso. Una spolverata al mattino (e una bella pulita ogni due o tre giorni) e l’angolo prescelto sarà pronto ad accogliere sia te che il tuo caffè e, ovviamente, tutta la tua creatività.

Imparare a tenere in ordine la scrivania è molto utile sotto diversi punti di vista. Oltre a rendere il lavoro e lo studio molto più semplici ha infatti il potere di alleggerire la mente e di favorire la concentrazione.

Iniziare la propria attività giornaliera risulterà inoltre molto più semplice e, cosa non indifferente, si potrà contare su una postazione facile da pulire e sempre perfettamente presentabile. Una comodità che una volta sperimentata non si vorrà mai più perdere. Provare per credere!