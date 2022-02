Gf Vip 6: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli splendide in oro e nero

Per la quarantatreesima puntata del Grande Fratello Vip 6 Adriana Volpe e Sonia Bruganelli erano splendide, rispettivamente in oro e nero.

Un’altra puntata del Grande Fratello Vip 6 è andata in onda ieri e ormai siamo alle battute finali. L’ultima puntata è prevista infatti per il 14 marzo e si proclamerà finalmente anche il vincitore.

Manca meno di un mese quindi per poter osservare ancora quello che combinano i vipponi dentro alla casa del Grande Fratello. E anche ieri sera non sono mancati i colpi di scena. Si è tornati ancora a parlare del triangolo amoroso tra Belli, Duran e Sorge. Specie dopo il bacio saffico tra Delia e Soleil.

E poi c’è stata l’eliminazione di Kabir Bedi e una specie di tregua, se non un vero e proprio inizio di un’ amicizia, tra le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, delle quali, ancora una volta, andremo ad analizzare gli outfit, rispettivamente oro e nero.

Ecco gli outfit oro della Volpe e nero della Bruganelli

Ne abbiamo visti moltissimi, nel corso di questi mesi, di outfit delle due belle opinioniste di Alfonso Signorini. Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, oltre che essere due donne affascinanti sono anche estremamente brillanti.

E ora che si avvicina la finale sembra anche che stia tornando il sereno fra di loro, dopo qualche screzio avuto nel corso di questi mesi. Pur essendo due donne molto diverse sia per fisionomia che per carattere, hanno dimostrato entrambe di poter andare d’accordo.

Andiamo allora a scoprire quali outfit indossavano le due bionde opinioniste per la quarantreesima puntata del Grande Fratello Vip 6.

Partiamo dall’ex gieffina, Adriana Volpe, splendida in un abito lungo in lurex oro sembrava una dea greca. Il super vestito plissé indossato dalla bella Adriana è di Elisabetta Franchi e su di lei era un vero capolavoro. Il costo si aggira sui 549,00 euro.

A completare l’outfit la Volpe ha indossato in vita una cintura a catena dorata, mentre per le calzature ha optato per un paio di decolleté color oro. Infine, l’acconciatura era perfetta con il resto dell’outfit. Capelli leggermente mossi e ripresi lateralmente proprio come una dea. Che dire letteralmente fantastica.

LEGGI ANCHE -> Gf Vip 6: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli al top per la 40esima puntata

E ora scopriamo l’outfit chic e sofisticato di Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis si è distinta nel corso di questi mesi per look ricercati e lussuosi. Nella puntata di ieri sera in particolare era davvero sofisticata con il mini dress nero targato Alexander McQueen. Un abitino in maglia stretch acquistabile al costo di 1.790,00 euro. Il vestito in color nero aveva uno scollo a barchetta e la gonna a balze leggermente svasata.

Stavolta ai piedi la Bruganelli ha optato per un colore di decolleté nuovo e diverso dal solito, un azzurro acceso davvero particolare. Non è cambiato invece il marchio, Casadei, ovvero il preferito dell’opinionista, in quanto a calzature. I gioielli invece erano a firma Fendi e Cartier. A completare il look capelli stirati biondissimi e frangetta sbarazzina.

LEGGI ANCHE -> Gf Vip 6: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, dettagli rossi per San Valentino

Non resta che attendere la prossima puntata per scoprire i prossimi outfit delle due bionde opinioniste.