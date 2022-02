I tuoi documenti sono sempre in disordine? Ecco come rimediare

Scopri come far ordine tra i documenti di casa. La mini guida per iniziare a vivere in un ambiente ordinato e stimolante.

A chi non è capitato almeno una volta di trovarsi a cercare anche per ore una bolletta ancora da pagare o una ricetta medica indispensabile per poter accedere ad un farmaco? A volte, la ricerca può protrarsi per tutto il giorno, in alcuni casi è in grado di andare avanti anche dei giorni e nella peggiore delle ipotesi si finisce con una resa totale.

Tutto ciò dipende da come scegliamo di organizzare le nostre cose in casa. Perché anche se si è bravissimi a far ordine in dispensa, negli armadi o tra le borse, i documenti restano quasi sempre una grande incognita. Si tratta dopotutto di un aspetto meno colorato e stimolante e che spesso non si sa proprio come gestire. Problemi che oggi affronteremo una volta per tutte scoprendo come far ordine tra i documenti in modo semplice e immediato. Ciò che conta è metterci un po’ di impegno, darsi delle priorità e procurarsi ciò che serve per riuscire nel proprio obiettivo.

Documenti in ordine: le regole da seguire

Fare ordine tra i documenti di casa significa avere un’idea di cosa è importante tenere e di ciò che invece si può tranquillamente cestinare. La prima cosa da fare è quindi quella di prendersi un paio di giornate nel quale immergersi tra le scartoffie per controllare ogni singola cosa.

Un momento sicuramente poco allettante ma che si rivelerà in grado di migliorare la qualità della vita in futuro. Ecco quindi come organizzarsi al meglio.

Creare un archivio. La prima cosa da fare è quella di prendere una bella scatola nella quale inserire dei faldoni. Questo diventerà l’archivio di casa. Si tratta di quel posto dove conservare contratti, ricevute di pagamento, atti notarili, assicurazioni stipulate da qualche anno e tutto ciò che pur non servendo nell’immediato deve essere conservato per legge un tot numero di anni. Al fine di non impazzire proprio sul più bello, il consiglio è di separare ogni documento per categoria e, se possibile, anche per anno. In questo modo, in caso di bisogno, trovare ogni cosa sarà molto più semplice.

Allestire uno spazio per gli esami medici. Anche tutti gli esami medici che si sono fatti negli anni andrebbero conservati con cura e possibilmente divisi per anno o per tipo di problema. Ciò si può fare in una scatola da conservare nell’armadio o in cantina. Qualora il materiale a disposizione fosse poso ingombrante si può invece optare per un cassetto o per un faldone. Ciò che conta è aver sempre modo di potervi accedere senza dover impazzire a cercare quel dato che viene richiesto magari proprio dal medico.

Creare dei faldoni per le spese di casa. Che si tratti della bolletta della luce, del mutuo, dell’affitto o di altre spese, è molto importante organizzare il tutto in faldoni da tenere a portata di mano. Se ne possono acquistare di belli da tenere nella libreria. In questo modo, quando ci si trova a ricevere ogni bolletta, inserirla al suo posto sarà molto più semplice.

LEGGI ANCHE -> Postazione di lavoro nel caos? Tutti i trucchi per organizzarla senza fatica

Scegliere una scatola per i documenti da smistare. I ritmi di vita frenetici ai quali siamo sottoposti, fa si che ci si trovi spesso a non avere il tempo di riporre subito la bolletta del gas o la ricevuta delle poste. In tal caso si rivela utile scegliere una scatola dove riporre il tutto e stabilire un momento della settimana in cui prendersi una decina di minuti per destinare ogni cosa al suo posto. In questo modo la casa rimarrà in ordine e si saprà sempre dove trovare un determinato documento.

Adibire un contenitore per tutto ciò che non si sa dove mettere. Infine, ci sono tante piccole cose che non si sa mai dove mettere. Dalla ricetta medica con il farmaco da acquistare ai punti della spesa. Avere un contenitore nel quale inserire il tutto consentirà di sapere dove andare quando si cerca quella cosa che si aveva in mano proprio due o tre giorni prima e che casualmente è scomparsa proprio quando serviva.

Imparare ad organizzare la propria casa in modo così preciso e puntuale consente di guadagnare molto più tempo di quanto si pensa. Nel corso della settimana, infatti, ne perdiamo davvero tanto nel cercare cose che si servono e che all’improvviso sembrano essere svanite nel nulla, e tutto a scapito del nostro prezioso tempo libero.

LEGGI ANCHE -> Capire come disporre i cuscini sul divano è un incubo? Ecco alcune dritte

Un motivo in più per mettersi d’impegno nel far ordine tra i documenti. Cosa che, inutile dirlo, renderà la propria casa anche molto più ordinata e vivibile evitando quel caos che si genera ogni qual volta ci si trova a cercare qualcosa.