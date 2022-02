Torta soffice con le due M: la colazione non sarà più la stessa cosa

By

Torta soffice con le due M perché usare solo una farina per preparare un dolce se possiamo sfruttarne due? Perché solo lo zucchero se esiste anche il miele? Ecco la risposta

C’è sempre una buona occasione per preparare un bel dolce. Per gli adulti è una colazione molto più interessante delle sole fette biscottate e per i bambini è una merenda anche da portare a scuola molto più salutare di quelle dozzinali del supermercato.

Se poi il dolce è anche buonissimo, tanto meglio. La Torta soffice con le due M è così, semplice e genuina con due ingredienti speciali: il primo è il mais sotto forma di farina e il secondo è il miele millefiori o di acacia. Insieme a farina di grano tenero, burro, uova, latte e un po’ di granella di nocciole per dare ulteriore sapore. Il risultato? Tutto da provare.

Torta soffice con le due M

Potete insaporite questa torta soffice con le due M usando altra frutta secca, oppure 50 grammi di crema spalmabile alle nocciole o al pistacchio,. In quel caso però abbassate almeno di 20 grammi il peso dello zucchero.

Ingredienti:

150 g di farina di mais fioretto

120 g di farina 0

30 g di fecola di patate

3 uova

100 g di burro

140 g di zucchero semolato

40 g di miele millefiori

180 ml di latte intero

1 limone

40 g granella di nocciole

1 bustina di lievito per dolci

1 pizzico di sale fino

Preparazione

Tirate fuori il burro dal frigorifero e taglliatelo a pezzetti, poi aspettate che diventi morbido. A quel punto lavoratelo con fruste elettriche in una ciotola insieme allo zucchero, alla scorza grattugiata di un limone non trattato e ad un pizzico di sale. Andate avanti fino a quando otterrete un composto bello cremoso.

Andate avanti incorporate un uovo alla volta. Solo quando il primo è perfettamente amalgamato, aggiungete il secondo e così via, lavorando sempre il composto con le fruste elettriche. Poi abbassate la velocità e nel composto la farina 0 e la fecola di patate setacciate insieme.

Quando anche queste sono ben incorporate è il momento della farina di mais. Aggiungetela un pugnetto alla volta e non tutta insieme, sempre incorporando. Infine il latte a filo, il miele e per ultima anche la granella di nocciole. Per ultimo il lievito setacciato, incorporate pure quello.

Amalgamate bene tutto e il composto della vostra torta soffice con le due M è pronto.

Prendete una tortiera da 24 cm di diametro, ungetela con un fiocchetto di burro, infarinatele leggermente e versate il composto, livellandolo con il dorso di un cucchiaio.

Infilate la tortiera in forno statico preriscaldato a 180° per circa 40 minuti e alla fine verificate la cottura con la prova stecchino. Nel caso andate avanti ancora 5 minuti.

Sfornate la torta ma aspettate che si sia fredda prima di toglierla dalla tortiera e affettarla.