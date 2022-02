GF Vip, il pubblico non perdona: il gieffino con le spalle al muro

Il pubblico de GF Vip non ha di certo il perdono facile. Il gieffino di Alfonso Signorini, dopo gli ultimi avvenimenti che lo hanno coinvolto, è con le spalle al muro.

Ancora poche ore e il GF Vip tornerà sul piccolo schermo degli italiani per la prima diretta di questa settimana. Una puntata molto importante quella in onda questa sera, in quanto Alfonso Signorini dopo aver chiuso il televoto dovrà comunicare ai suoi concorrenti chi di loro dovrà mettere la parola “fine” al proprio percorso nella casa più spiata d’Italia.

In lizza per questo triste epilogo, ci sono: Kabir Bedi, Nathaly Caldonazzo, Barù e Alessandro Basciano , che è andato al televoto di ufficio a causa dei forti gesti che lo hanno visto protagonista nelle scorse ore. L’esito sarà comunicato a breve, ma la curiosità è troppa. Così abbiamo chiesto ai nostri lettori di indicare chi secondo loro merita di essere salvato e chi invece dovrebbe abbandonare in maniera definitiva il programma.

Televoto GF Vip, il pubblico non perdona: il concorrente è “condannato”

I risultati non sono tardati ad arrivare, ma prima di rivelarvi il responso ci sono alcune importanti precisazioni da dover fare. La prima è che questo sondaggio non ha alcuna valenza ai fini del gioco in quanto l’unico televoto valido è quello lanciato da Alfonso Signorini durante la diretta di venerdì scorso su canale 5. Inoltre, il tutto è stato ideato con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzarne il risultato.

Le varie posizioni sono state stilate attraverso una media dei voti ricevuti, sia in positivo che in negativo, ed in fondo a questo articolo trovate tutte le relative percentuali. Detto questo vediamo insieme chi dovrebbe abbandonare la casa del Grande Fratello Vip secondo i nostri lettori.

All’ultimo posto troviamo Alessandro Basciano. Purtroppo i toni e i gesti che hanno visto protagonista il concorrente, oltre a non essere stati apprezzati dagli autori di Alfonso Signorini, non hanno trovato particolare riscontro nemmeno da parte del pubblico che ha scelto di mettere fine al suo percorso nella casa.

Chi invece non sembrerebbe correre rischi è Nathaly Caldonazzo, che ha dato un tocco di brio alla casa più spiata d’Italia. Anche la tranquillità di Kabir Bedi è stata apprezzata e non da poco, ma chi invece si è classificato al primo posto è stato Barù!

Il nipote di Costantino della Gherardesca, per la priva volta, ha battuto l’interprete di Sandokan e questo ci lascia intuire che un posto nella finale potrebbe essere proprio il suo.

